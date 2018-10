Gastrolístky v mobile. Zvyknú si Slováci?

Novinku priniesla jedna zo spoločností vydávajúcich stravné lístky, spoločnosť Edenred v spolupráci s Mastercard. Cez Google Pay teraz môžete zaplatiť svoj účet za obed mobilným telefónom, pričom využívate peniaze, ktoré vám dal na tento účel k dispozícii zamestnávateľ na základe zákona – podobne ako gastrolístky. Stále teda ide o tzv. príspevok na stravovanie, mení sa len spôsob platby.

„Za prvých pätnásť dní od spustenia prebehlo viac ako 3 500 transakcií cez Google Pay,“ povedala marketingová manažérka spoločnosti Edenred Slovakia Jana Caltíková.

Gastrolístky v podobe platby mobilom majú svoje výhody, vysvetľuje spoločnosť, ktorá takýto spôsob platby zaviedla. Lístky alebo stravovaciu kartu si môžete zabudnúť, mobil väčšinou nosíte so sebou, to by mala byť jedna z výhod. Platba je tiež rýchlejšia. Služba funguje na princípe virtuálneho čísla karty, ktoré je šifrované, a navyše nie je uložené v mobilnom zariadení. Nový spôsob platby je teraz dostupný pre bezkontaktné stravovacie karty Ticket Restaurant.

Služba funguje v spolupráci s partnerom Mastercard. Dve tretiny Slovákov a Čechov používajú svoje stravovacie karty viac než 2-, 3-krát týždenne. Stravovacou kartou Ticket Restaurant v mobilnom telefóne je možné platiť na všetkých bežných bezkontaktných platobných termináloch, ktoré akceptujú karty Mastercard.

Ako to funguje? Po každej platbe sa v telefóne zobrazí oznámenie s podrobnosťami o vykonanej transakcii. Stravovaciu kartu Ticket Restaurant si stiahnete do mobilnej aplikácie Google Pay. Podmienkou je mať systém Android 5.0 Lollipop s funkciou NFC. „Po novom sa dá platiť priložením mobilného zariadenia k POS terminálu. Platba pritom nie je podmienená prístupom na internet počas priebehu samotnej transakcie," vysvetlila Caltíková. Spoločnosť Edenred tvrdí, že záujem o stravovaciu kartu rastie – vydávajú už okolo 10 000 nových kariet každý mesiac.

Užívatelia však novinkami vždy nadšení nie sú. Sťažujú sa, že kým gastrolístky platia už skoro všade, stravovaciu kartu akceptuje oveľa menší počet zariadení. Prezident Asociácie emitentov stravovacích poukážok Štefan Petrík objasňuje, že platbu mobilom bude možné využiť všade tam, kde budú na to reštaurácie a predajne potravín technicky vybavené. „Samozrejme, aj pri mobilnej aplikácii platí, že ju môžete využiť iba na nákup teplého jedla a nápoja, respektíve potravín,“ dodáva Petrík.

„Výraznejšie v tejto chvíli prechádzajú ľudia z gastrolístkov na karty. Dá sa však očakávať, tak ako pri každej novej technológií, že po nejakom úvodnom zoznamovacom čase bude rásť aj počet ľudí využívajúcich mobilné aplikácie,“ myslí si Petrík. Výhody platby mobilom vidí hlavne v jednoduchosti používania, ako aj v tom, že užívateľ si vie jednoducho skontrolovať stav na svojom účte. „Tou hlavnou výhodou je to, že mobil má v dnešných časoch každý so sebou. Je väčšia pravdepodobnosť, že si na obed zo sebou zabudnete vziať peňaženku, v ktorej máte stravné lístky, ako to, že nemáte so sebou mobil. Mobily sú pracovný nástroj, ale aj nástroj na kontakt s rodinou, priateľmi. Preto inovácie v oblasti stravného smerujú aj týmto smerom,“ dodal.