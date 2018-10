Klesnúť má aj DPH na stravovacie služby, hotelieri oceňujú kroky štátu

Hotelieri rovnako očakávajú impulz pre cestovný ruch aj v po zavedení daňovo zvýhodnených rekreačných poukazov pre zamestnancov a živnostníkov. Zmeny majú nastať od januára budúceho roka.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček uviedol, že verí, že „sa nám podarí aj zníženie sadzby na stravovacie služby, tak ako je to štandardom v Európe.“ Vyjadril sa tiež k chýbajúcej organizácii, ktorá by zastrešovala prezentáciu Slovenska najmä v zahraničí, ale aj na podporu domáceho turizmu. Kým vznikne vhodná platforma, mohol by podľa Petra Ďurčeka vzniknúť poradný orgán, možno Rada vlády pre cestovný ruch.

Ďurček sa takto vyjaril v utorok na pravidelnom Jesennom stretnutie hotelierov a HoReCa konferencii Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, ktorá sa od 8. do 10. októbra v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, na tému „Impulzy v 21. storočí“. O konferencii informoval prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák

Témou, ktorá rezonovala v prvý deň konferencie bol najmä nedostatok pracovníkov v branži a ich motivácia. Napriek tomu, že mzdy v tejto oblasti rastú najrýchlejšie v našej ekonomike, nedostatok ľudí, najmä skončených absolventov, pretrváva. Riešením je podľa účastníkov konferencie poskytnúť zamestnancom iné benefity, získať ich pre filozofiu hotela. To je základom aj úspešných, ikonických hoteloch, akým je Altstadt Hotel Wien i Szidonia Castel – historický hotel v Maďarsku. Manažéri týchto hotelov sa podelili o svoje skúsenosti nielen so zamestnancami i recenziami od klientov. To bola jedna z ďalších prezentácií konferencie, kde psychologička Alena Hrašková rozoberala rôzne nastavenie hostí. Negatívne recenzie treba chápať ako výzvu a na všetky recenzie odpovedať, zhodli sa hotelieri s odborníčkou.

O nedostatku vzorov pre mladých ľudí hovorili traja finalisti súťaže AHRS HOTELIER ROKA za rok 2018 Jiří Kotulán z Hotela NH Bratislave Gate One, Jaroslav Kubaľa z Hotela FIS Jasná a Tiago Viganó z Hotela Elizabeth v Trenčíne. Práve táto súťaž, kde z hotelierov vyberá finalistov najprv odborná porota, v závere však o víťazovi hlasovala verejnosť, viac ako 1¤300 ľudí.

Víťazom sa stal Tiago Viganó, riaditeľ hotela Elizabeth v Trenčíne, ktorému cenu odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Po dlhom období sa začal vďaka jej pozornosti riešiť aplikačné problémy, ktoré hotelieri a reštaurácie majú vo vzťahoch s organizáciami kolektívnej správy, keď hotely a reštaurácie platia jedny z najvyšších poplatkov v rámci Európy. V tomto období je pripravená novela autorského zákona a je kompromisom záujmov zainteresovaných strán.