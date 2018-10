Rozpočet na rok 2019 je sociálnejší ako tohtoročný

Napriek tomu, že priemerný rast platov v krajine má dosiahnuť vyše šesť percent a priemerná mzda má stúpnuť k hranici 1 100 eur v hrubom, mnohým ľuďom sa polepšiť nemusí. Rizikom je prudký nárast cien energií. Navrhovaný rozpočet vychádza z toho, že pri cene ropy 60 dolárov za barel inflácia dosiahne 2,5 percenta. Lenže ceny ropy sa aktuálne už šplhajú k 90-dolárovej hranici. Časť z nárastu príjmov zamestnancov a dôchodcov tak v roku 2019 pohltia vyššie výdavky za drahšie teplo, plyn a elektrinu a tiež za potraviny.

Najsilnejšia koaličná strana Smer už počíta s tým, že na budúci rok príde pri rokovaniach o rozpočte na rok 2020 s ďalším sociálnym balíkom. Predseda Smeru Robert Fico povedal, že strana má ďalšie nápady, aby sa rýchly rast ekonomiky prejavil na príjmoch ľudí. Vláda má priestor popri poklese deficitu a verejného dlhu aj na sociálne opatrenia vďaka lepšiemu výberu daní. Štátnej kase pomáha odhaľovanie únikov daní a tiež rast zamestnanosti a odvodov.

„Z mnohých hľadísk je tento rozpočet jedinečný. Fiškálne ciele hovoria o tom, že ideme hospodáriť vyrovnane a prebytkovo,“ povedal včera po schválení rozpočtu vládou minister financií Peter Kažimír.

Rozpočet vychádza z makroprognózy z dielne Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií. Podľa nej naša ekonomika porastie v budúcom roku o 4,5 percenta. Nezamestnanosť má klesnúť na 6,4 percenta.

Štátny rozpočet 2019 – východiská 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* Rast HDP (%) 5,0 2,8 1,7 1,5 2,8 3,9 3,3 3,4 4,1 4,5 Nezamestnanosť 14,4 13,6 13,9 14,2 13,2 11,5 9,6 8,1 6,9 6,4 Priemerná mzda, € 769 786 806 824 858 883 912 954 1013 1077 Rast cien (%) 1,0 3,9 3,6 1,4 –0,1 –0,3 –0,5 1,3 2,5 2,5 Reálny rast platov (%) 2,3 –1,6 –1,0 0,8 4,2 3,3 3,8 3,3 3,6 3,7 *Za roky 2018 a 2019 ide o očakávania

Práve budúci rok sa naplno rozbehne výroba v nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover. Dá sa tak počítať s vyššími príjmami cez dane. Tie prekročia naplánovaný rozpočet už v tomto roku o vyše 955 miliónov eur.

Vývoj deficitu a dlhu v % HDP 2016 2017 2018 2019 schodok rozpočtu –2,22 –0,78 –0,60 –0,1 verejný dlh 51,8 50,9 48,7 47,3 *Za roky 2018 a 2019 ide o očakávania

Plánovaný deficit by v roku 2019 mal byť 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Rok na to by Slovensko už malo hospodáriť s vyrovnaným štátnym rozpočtom a v roku 2021 počíta Kažimírov rezort s prebytkom 0,2 percenta HDP.

Štát praje zamestnaným rodičom

Prilepšiť by si na budúci rok mali rodiny s malými deťmi. A to nielen cez obedy pre žiakov zadarmo, ale aj cez zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šesť rokov. O oboch opatreniach má parlament rokovať na najbližšej schôdzi. Rodina s dvoma školopovinnými deťmi by tak na poplatkoch za stravu mohla ušetriť aj okolo 500 eur ročne. Ak by jedno z nich malo menej ako šesť rokov, prilepšia si aj cez zvýšený daňový bonus.

Od januára 2019 bude výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eura mesačne. Za dieťa pod šesť rokov si však rodičia budú môcť z daní odpísať až 44,34 eura mesačne. Ročne ide o sumu 532,08 eura. Nárok na daňový bonus majú tí, čo zarobia ročne aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy – v tomto roku je to 2 880 eur.

Od januára si majú polepšiť o niečo aj dôchodcovia. Zvýšenie dôchodkov vyjde štátnu kasu na vyše 150 miliónov eur. Priemerný starobný dôchodok by mal stúpnuť o 11,50 eura na niečo vyše 454 eur.

Polepšia si aj zamestnanci štátu a verejnej správy. Tým potiahnu plat nové tarifné tabuľky. Napríklad kuchárka s desaťročnou praxou po novom zarobí 576,50 eura. Teraz dostáva 341,50 eura, ktoré sa jej príplatkami zvyšujú na úroveň minimálnej mzdy (480 eur).

Reťazce zasiahne odvod

Budúci rok v máji príde tiež k ďalšiemu zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Po novom zamestnanec dostane za prácu v nedeľu 100 percent minimálnej hodinovej mzdy. V súčasnosti je to polovica. Od budúceho roka pritom ide hore aj minimálna mzda, a to zo 480 na 520 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda sa tak dostane na 3,25 eura. Za prácu v nedeľu si tak môže zamestnanec prilepšiť o 26 eur. Práca v noci od mája porastie z aktuálnych 30 percent na 40 percent hodinovej minimálnej mzdy.

Tešiť sa z nového rozpočtu môžu aj farmári. Tí si polepšia nielen cez vynovenú zelenú naftu, ale aj cez oprášenú myšlienku na podporu domácich potravín cez marketingový fond. Ministerstvo pôdohospodárstva dostane na realizáciu podpory pre domáce potraviny takmer 120 miliónov eur zo štátnej kasy. Zaplatiť ich majú reťazce cez pripravovaný osobitný odvod vo výške 2,5 percenta z čistého obratu – teda z predaja potravín po odpočítaní zliav. O odvode má rokovať parlament už budúci týždeň, vybrať by sa na ňom malo okolo 150 miliónov eur ročne.

Rana pre stavebné sporenie

Naopak, ľudí nepoteší zavedenie novej 8-percentnej dane na neživotné poistenie. Hrozí, že za poistenie domu, hypotéky či úrazu si od januára priplatia. Platiť ju majú z vybratého poistného samotné poisťovne.

Klesnúť má po novom aj štátna prémia na stavebné sporenie. V rozpočte sa na budúci rok ráta s 23 miliónmi eur na jej vyplatenie, no rok na to má byť už len 6,3 milióna eur, v roku 2021 len 3,5 milióna eur.

Jej vyplácanie od nového roka výrazne okreše schválený zákon o stavebnom sporení. Nárok na ňu budú mať len tí, čo zarábajú menej ako 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Teda niečo vyše 1 300 eur v hrubom mesačne. Výnimku dostali len deti a mládež do 18 rokov. Po novom skončia aj priateľskí sporitelia.

Sociálny balíček na rok 2019 Stravné (1,20 eura/deň) pre škôlkarov v poslednom ročníku a žiakov základných škôl od roku 2019 zadarmo – 106 miliónov eur.

pre škôlkarov v poslednom ročníku a žiakov základných škôl od roku 2019 zadarmo – 106 miliónov eur. Zdvojnásobenie aktuálneho daňového bonusu (21,56 eur/mes.) na deti do 6 rokov – 80 miliónov eur.

aktuálneho daňového bonusu (21,56 eur/mes.) na deti do 6 rokov – 80 miliónov eur. Vianočný príspevok pre dôchodcov , ktorý je teraz od 27 do 85 eur, sa má v roku 2019 zdvojnásobiť a horná hranica bude tak 170 eur – 75 miliónov eur.

, ktorý je teraz od 27 do 85 eur, sa má v roku 2019 zdvojnásobiť a horná hranica bude tak 170 eur – 75 miliónov eur. Podpora na kúpeľnú liečbu sa má zdvojnásobiť, a to pre pacientov v skupine A – 10 miliónov.

sa má zdvojnásobiť, a to pre pacientov v skupine A – 10 miliónov. Dovolenkové šeky v sume 500 eur a pokles DPH na ubytovanie z 20 na 10 percent – 60 miliónov eur. . Ďalšie opatrenia Starobné dôchodky sa zvýšia od januára buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 eura mesačne, podľa toho, čo je výhodnejšie. Nárast penzií vyjde štátnu kasu na vyše 150 miliónov eur ročne.

buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 eura mesačne, podľa toho, čo je výhodnejšie. Nárast penzií vyjde štátnu kasu na vyše 150 miliónov eur ročne. Priemerný starobný dôchodok (k 31. 8.) v sume 442,74 eura by mal vzrásť od 1. januára 2019 o 11,51 eura na 454,25 eura.

(k 31. 8.) v sume 442,74 eura by mal vzrásť od 1. januára 2019 o 11,51 eura na 454,25 eura. Nárast platov vo verejnej správe od januára 2019 o 10 percent, vrátane zvýšenia miezd štátnych úradníkov v sume 375 miliónov eur, ďalších 10 miliónov pre pedagógov.

od januára 2019 o 10 percent, vrátane zvýšenia miezd štátnych úradníkov v sume 375 miliónov eur, ďalších 10 miliónov pre pedagógov. Prostriedky na sociálnu inklúziu sa zvýšia o 101 miliónov eur – ide najmä o kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálno-právnu ochranu detí.

sa zvýšia o 101 miliónov eur – ide najmä o kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálno-právnu ochranu detí. Na prídavok na dieťa sa rozpočtuje 321 miliónov eur, čo je nárast len o 5,68 milióna eur.

321 miliónov eur, čo je nárast len o 5,68 milióna eur. Do vzdelávania pôjde až o 466 miliónov eur viac , celkovo sú v roku 2019 vyčlenené 4 miliardy eur.

, celkovo sú v roku 2019 vyčlenené 4 miliardy eur. Od mája 2019 sa opäť zvýšia príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky . Zmeny legislatívy s negatívnym dosahom Od januára 2019 sa zavádza nová 8-percentná daň z neživotného poistenia. Ide o nepriamu daň, ktorú majú vyberať a platiť štvrťročne poisťovne z vybratého poistného. Do rozpočtu má každoročne priniesť viac ako 70 miliónov eur.

sa zavádza nová 8-percentná daň z neživotného poistenia. Ide o nepriamu daň, ktorú majú vyberať a platiť štvrťročne poisťovne z vybratého poistného. Do rozpočtu má každoročne priniesť viac ako 70 miliónov eur. Na podporu rozvoja bývania je vyčlenených o 9,65 milióna eur menej ako v tomto roku. Sú za tým zmeny v stavebnom sporení – hlavne okresanie štátnej prémie.

Verejný dlh klesne

Dlh verejnej správy by mal vďaka pozitívnej ekonomickej situácii klesať. "Z ekonomického pohľadu preto považujem za dobrú snahu využiť priaznivé časy, keď sa ekonomike darí a daňové príjmy rastú, na znižovanie verejného zadlženia,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Kým však schválený rozpočet ráta s poklesom dlhu na 48,7 percenta HDP v budúcom roku, Muchová odhaduje o niečo nižší pokles na úrovni 48,9 percenta. Rozdiel je spôsobený konzervatívnejším odhadom vývoja makroekonomickej situácie, vysvetľuje analytička.

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je dlhodobá udržateľnosť verejných financií neistá. Rada ešte na jar upozorňovala, že strednodobý cieľ by mal byť ambicióznejší. Do roku 2021 by takto mohol byť podľa RRZ dosiahnutý štrukturálny prebytok vo výške 0,3 až 0,4 percenta HDP. "Z tohto pohľadu je teda otázne, či aktuálne ciele návrhu rozpočtu sú pri zohľadnení dodatočných daňových príjmov dostatočne ambiciózne,“ povedal pre agentúru SITA šéf RRZ Ivan Šramko.

RRZ zverejní hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy v polovici novembra. Už teraz však pozitívne hodnotí, že od roku 2019 by sa mal dlh držať mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Naopak, RRZ sa nepozdáva vysoká úroveň rozpočtovaných rezerv. „Znižuje to kontrolu Národnej rady nad výdavkami rozpočtu,“ povedal Šramko. Rozpočet počíta so 400-miliónovou rezervou na riešenie dosahov novej legislatívy. Pričom naplánovaná je aj rezerva 150 miliónov eur na infraštruktúru. Počíta sa aj s peniazmi na prípadnú krízu vo výške 180 miliónov eur v budúcom roku, ktorá má v ďalších rokoch stúpnuť na 500 miliónov eur. Rizikom je, že protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa pribrzdí rast svetovej ekonomiky.

Schválený rozpočet sa nepozdáva ani opozícií. Tá už avizovala, že ho v parlamente nepodporí. Vláda má podľa opozičných poslancov milióny navyše, no využíva ich neefektívne.

Kažimír na tlačovej konferencii k aktuálnemu rozpočtu nevyvrátil ani nepotvrdil svoj odchod na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). „Je to môj ostatný rozpočet na roky 2019 až 2021,“ odpovedal na otázku, či ide o jeho posledný rozpočet.