Agentúra S&P zlepšila úverový rating Poľska

S&P pri zlepšení ratingu poukázala na silný hospodársky rast a dobré rozpočtové výsledky Poľska. Predpovedala, že poľská ekonomika v tomto roku vzrastie o 4,8 percenta a na budúci rok o 3,4 percenta.

„Toto rozhodnutie znamená prilákanie väčšieho počtu investorov do Poľska. Znamená bezpečie na finančných trhoch,“ povedal k zlepšeniu ratingu Morawiecki. „Podľa mňa to ukazuje, že sa pohybujeme správnym smerom z hľadiska poľských rodín, poľských občanov. Potvrdzuje to tiež, že čo sa týka inštitucionálnych a súdnych reforiem, nie je to tak zlé,“ dodal.

Začiatkom roka 2016 agentúra S&P poľský rating zhoršila. Upozornila vtedy, že nová vláda PiS oslabuje nezávislosť kľúčových štátnych inštitúcií. Niektoré kroky PiS vyvolali v Európskej únii obavy z podkopávania demokratických princípov, píše agentúra Reuters.

Úverový rating je dôležitý pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a je pravdepodobnejšie, že si bude schopný zabezpečiť nižší úrok.