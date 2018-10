Prestížne ocenenie pre Kažimíra a Slovensko

Ocenenie mu po časopise the Banker patriaceho do skupiny Financial Times udelil časopis GlobalMarkets za úspechy dosiahnuté počas pôsobenia v kresle ministra financií Slovenskej republiky. V januári tohto roka rovnaký časopis vyhlásil Kažimíra za ministra financií Európy za rok 2018.

Kažimír naplánoval na budúci rok deficit verejných financií na úrovni 0,1 percenta. Znamená to, že pri raste ekonomiky začne klesať hrubý dlh krajiny. Na porovnanie v čase svetovej krízy v roku 2009 bol deficit na úrovni 7,9 percenta. Schodok začal klesať po tom, čo najprv Radičovej vláda zvýšila viaceré spotrebné dane a následne Ficova vláda zdvihla dane pre firmy.

S oživením ekonomiky a bojom proti daňovým podvodom sa deficit dostal na nulu a to zároveň so zavádzaním viacerých sociálnych balíčkov. Ekonómovia za ne Kažimírovi vyčítajú, že deficit mohol klesať ešte rýchlejšie. Strana Smer, v ktorej je Kažimír podpredsedom, však zastáva názor, že ľudia musia cez balíčky pozitívne pocítiť rast ekonomiky na svojich peňaženkách či službách od štátu.

„Odkedy sa v roku 2012 stal Peter Kažimír ministrom financií, stabilizoval ekonomiku Slovenska, ktorá sa stala jednou z najlepších v regióne. Slovenské hospodárstvo má jeden z najnižších deficitov v krajinách strednej a východnej Európy a Medzinárodný menový fond predpovedá slovenskej ekonomike 4-percentný rast v tomto a 4,2-percentný rast v budúcom roku“, uvádza vo svojom stanovisku GlobalMarkets.

Ocenenie si podpredseda vlády a minister financií Kažimír prevzal počas výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky v indonézskom Nusa Dua. „Som veľmi rád a teším sa za celý tím. Ozdravovanie verejných financií a ich udržateľnosť je pre nás prioritou a úprimne ma teší, že si výsledky všímajú aj v zahraničí. Moje poďakovanie patrí preto všetkým tým, ktorí sa tak v minulosti, ako aj teraz pričinili k tomuto výsledku“, uviedol pri preberaní ceny Kažimír. „Je to iba niekoľko dní, čo vláda schválila rozpočet verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý potvrdzuje naše úsilie o dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2020, tak ako sme si naplánovali,“ dodal Kažimír.

Okrem Petra Kažimíra získali ocenenie napríklad aj indonézska ministerka Sri Mulyani Indrawati, singapurský guvernér centrálnej banky Ravi Menon či jeho kolega z chorvátskej centrálnej banky Boris Vujčič.

Časopis GlobalMarkets, patriaci do rodiny Euromoney, už takmer tridsať rokov informuje štvrťročne svojich čitateľov o aktualitách z výročných zasadnutí Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a ďalších významných svetových inštitúcií.