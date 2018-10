Rast minimálnej mzdy ťahá ľudí z hmotnej núdze

Ak sa v budúcom roku rozhodne dlhodobo nezamestnaný človek nastúpiť do zamestnania, jeho čistý mesačný príjem vzrastie až o 375 eur na 556 eur. Ešte v roku 2013 človek pracujúci za minimálnu mzdu zarobil len o 117 eur viac ako človek žijúci len zo sociálnych dávok.

„Razantným zvyšovaním minimálnej mzdy sa snažíme čo najviac ľudí zapojiť do pracovného procesu, a preto v budúcom roku hrubá minimálna mzda stúpne zo 480 na 520 eur mesačne v hrubom. Aj keď ja osobne nepovažujem ani takúto minimálnu mzdu za dostatočnú, a preto v jej zvyšovaní budeme pokračovať aj v ďalších rokoch,“ povedal premiér Peter Pellegrini. Cieľom je, aby minimálna mzda dosiahla 60 percent priemernej mzdy, čo aktuálne zodpovedá sume 572 eur v hrubom. Pre rok 2020 zatiaľ politici spomenuli zvýšenie minimálnej mzdy na 550 až 560 eur v hrubom.

Minimálny plat je už výhodnejší ako dávky

V snahe motivovať čo najviac ľudí nežiť len zo sociálnych dávok bude štát aj v budúcom roku vyplácať časť sociálnych dávok po nástupe do zamestnania. Takzvaný osobitný príspevok je prvých šesť mesiacov vo výške 126,14 eura a ďalšieho pol roka klesne na 63,07 eura. Na túto podporu majú nárok len tí ľudia, ktorí pred nástupom do zamestnania boli viac ako jeden rok bez práce. Hrubá minimálna mzda 520 eur po zaplatení daní a odvodov klesne na 430 eur v čistom. Pri využití štátneho príspevku tak dlhodobo nezamestnaný prvého pol roka zarobí v čistom 556 eur a zvyšných šesť mesiacov 493 eur. Človek žijúci len zo sociálnych dávok v prípade využitia všetkých štátnych dávok každý mesiac dostane maximálne 181 eur.

„Prosperujúce firmy už dnes platia ľuďom oveľa viac ako minimálnu mzdu. No s jej prudkým zvyšovaním môžu mať problém práve podniky pôsobiace v chudobnejších regiónoch. Tiež netreba zabúdať na to, že na Slovensku máme až šesť stupňov minimálnej mzdy, čo pri niektorých profesiách značne dvíha mzdové náklady,“ uviedol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

V prvej kategórii sú napríklad operátori výroby, upratovačky, chyžné či skladníci. Pri týchto povolaniach bude v roku 2019 minimálna mzda vo výške 520 eur v hrubom.

V druhej kategórii bude minimálna mzda vo výške 624 eur v hrubom a takýto najnižší plat môžu poberať pokladníci alebo pomocné kuchárky.

V treťom pásme sa minimálna mzda nachádza už na úrovni 728 eur v hrubom a za takúto najnižšiu mzdu môžu pracovať zdravotné sestry, účtovníci či hlavní kuchári.

Vo štvrtej kategórii stúpa minimálna mzda na 832 eur v hrubom a na Slovensku sa týka napríklad hlavných účtovníkov alebo inštruktorov v autoškole.

V predposlednom piatom pásme je minimálna mzda už na úrovni 936 eur a pracovať za ňu môžu lekári alebo manažéri výroby.

V najvyššom šiestom stupni je minimálna mzda až na úrovni 1 040 eur a za menej na Slovensku pracovať nemôžu generálni riaditelia alebo primári nemocníc.

Najvyššiu minimálnu mzdu má Poľsko

Z okolitých krajín má byť minimálna mzda v budúcom roku najvyššia v susednom Poľsku, a to vo výške 522 eur v hrubom. So sumou v prepočte 520 eur nasledujú susedná Česká republika a Slovensko. Najnižšia minimálna mzda bude v susednom Maďarsku, a to v prepočte vo výške 463 eur. Zároveň výšku minimálnej mzdy môže u našich susedov posunúť smerom nahor aj nadol vývoj ich národných mien oproti euru.

Analytici vláde posledné roky opäť vyčítajú vysoké daňové odvodové zaťaženie minimálnej mzdy. „Čistá minimálna mzda v ČR je aktuálne takmer o 4 eurá vyššia, hoci hrubá minimálna mzda dosahuje 473 eur. To je spôsobené tým, že daňovo-odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou mzdou na Slovensku vzrástlo za posledné 4 roky z 26 percent na 36 percent. Tento rok, ako aj po minulé roky pôjde viac ako polovica celkového zvýšenia minimálnej mzdy do verejných rozpočtov vo forme daní a odvodov a zvyšok do peňaženiek ľudí,“ uviedol ekonóm Radovan Ďurana z inštitútu Iness.

Kto na raste miezd zarába a prečo

V minulosti aj na Slovensku najslabšie zarábajúci ľudia platili nižšie odvody. Takzvaná odpočítateľná odvodová položka skončila po tom, čo si pravicové strany v súčasnej koalícii presadili zrušenie daňových licencií. Po výpadku desiatok miliónov eur sa následne priškrtili peniaze aj na odpočítateľnú odvodovú položku.

Aktuálne majú nárok na odvodové zvýhodnenie zamestnanci s hrubým mesačným príjmom do 570 eur za mesiac. To je len 50 eur nad úrovňou budúcoročnej minimálnej mzdy. Zároveň štát už začiatkom roka 2018 zrušil odvodovú výhodu na strane zamestnávateľa. Napríklad zamestnanec s hrubým mesačným platom vo výške 513 eur ma v tomto roku čistú mzdu 425 eur za mesiac. V tomto prípade tak mesačná odvodová úľava predstavuje sumu len štyroch eur. Zároveň pre zrušenie odvodovej úľavy na strane zamestnávateľa mesačné mzdové náklady firmy stúpli zo 683 eur na 694 eur. Samotná firma v tomto prípade zrušením odvodovej úľavy každý mesiac prišla o 11 eur.