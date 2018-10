K planéte má Trump neandertálsky prístup, tvrdí expert

Aká je kvalifikácia na to, aby mohol niekto za amerického prezidenta Donalda Trumpa šéfovať Agentúre na ochranu životného prostredia (EPA)? Scott Prutt ju riadil od februára 2017 do júla 2018. Konzervatívny republikán vo svojej politickej kariére bojoval proti ekológom alebo, ako ich on nazýval, EPA aktivistom. Jeho veľkí prispievatelia na kampaň boli firmy ťažiace fosílne palivá.