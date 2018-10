Plyn môže ísť hore o 8 percent, elektrina o 10

Budúcoročné ceny zemného plynu by sa pre slovenské domácnosti mohli zvýšiť o 6 až 8 %. Elektrina by mohla zdražieť o 10 %. Na základe vývoja cien komodít na svetových trhoch to predpokladajú spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) a innogy Slovensko.

„Výška koncovej ceny bude závisieť od vývoja ďalších zložiek ceny, ktoré ju tvoria a samozrejme od rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),“ uviedol pre portál vEnergetike.sk konateľ spoločnosti innogy Slovensko a obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky Miroslav Kulla.

Domácnosti a malé podniky, ktorým ešte stále stanovuje ceny energií ÚRSO, by sa mali pripraviť na zvyšovanie cien energií aj podľa ďalších najväčších dodávateľov energií. Tí však zatiaľ nechcú príliš komentovať, o koľko by mohli energie zdražieť. „Už dnes vieme povedať, že cena elektriny bude vyššia, a to kvôli nárastu cien elektriny ako komodity na energetickej burze,“ povedala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá. Všetko však bude záležať podľa dodávateľov od rozhodnutia regulátora. „Pri konečnom stanovení ceny rešpektujeme rozhodnutie regulátora, preto je ešte predčasné dnes komentovať finálny dopad nárastu cien komodít na trhoch na zákazníka,“ dodala hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová. Ceny energií na budúci rok by sa mali domácnosti, ale aj malé podniky dozvedieť od regulačného úradu koncom novembra, respektíve začiatkom decembra.

Energetici sa zhodujú, že ceny elektriny a plynu na Slovensku ovplyvňuje globálny vývoj týchto komodít na európskych energetických trhoch. V tomto roku zaznamenali elektrina aj plyn výrazný nárast cien. „ÚRSO pri určení cien za dodávku plynu na rok 2017, ktoré sa na rok 2018 nemenili, vychádzal z priemernej ceny plynu na burze, ktorá je dnes vyššia o takmer 20 %. Ak porovnáme aktuálne ceny plynu, teda nie priemerné, na energetickom trhu s cenami, z ktorých ÚRSO vychádzal pri určovaní cien za dodávku plynu na rok 2017, potom je nárast viac ako 50 %. Vzhľadom na tieto skutočnosti je tlak na úpravu regulovaných cien za dodávku plynu na Slovensku veľmi silný,“ spresnil hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta.

Veľkoobchodná cena elektriny tvorí približne 30 až 40 percent z celkovej ceny elektriny. Okrem toho ju tvoria napríklad distribučné tarify, odvod do jadrového fondu, tarifa za prevádzkovanie systému. V tomto roku je očakávaný nárast veľkoobchodných cien elektriny až o 30 percent. „Cena elektriny na burze v poslednom období rastie, čo predznamenáva medziročné zvýšenie ceny aj pre koncových zákazníkov. Pre regulované segmenty v elektrine je smerodajný vývoj cien za obdobie prvej polovice roka, preto vysoké ceny na burzách, ktoré sú aktuálne v týchto dňoch, nebudú mať priamy dopad na nastavenie regulovaných cien pre rok 2019,“ doplnila Dobošová.

Za účelom stanovenia maximálnych regulovaných cien za dodávku plynu sa zohľadňuje vývoj ceny plynu na burze za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, kedy sa začne cenové konanie na najbližšie regulované obdobie. „Ceny plynu dosiahli niekoľkoročné maximá,“ upozornila Dobošová. Komodita tvorí zhruba 50 % z koncovej ceny plynu.

Za zvyšovaním cien elektriny a plynu na burzách vidia energetici viacero dôvodov. Jedným z dôvodov pri raste cien elektriny je zhruba trojnásobný nárast ceny povoleniek na emisie. Za týmto nárastom je rozhodnutie úradníkov Európskej komisie stiahnuť istý objem povoleniek z trhu. „Ide o takzvanú zásuvkovú metódu, čo v praxi znamená, že povolenky na CO2 sa dajú do zásuvky a neskôr sa rozhodne, čo s nimi. Cena elektriny je naviazaná tiež na cenu uhlia, na cenu ropy a na ďalšie komodity,“ vysvetlila Dobošová.

Za nárastom veľkoobchodných cien plynu podľa západoslovenských energetikov možno hľadať extrémne chladné počasie na prelome februára a marca tohto roku, čo spôsobilo vyčerpanie zásobníkov plynu, nárast cien ropy na svetových trhoch, a vysoký dopyt po plyne zo strany plynových elektrární. „Dlhotrvajúce suché a teplé dni spôsobovali znižovanie výkonov jadrových blokov pre nedostatok chladiacej vody a tento výkon bol nahradzovaný výrobou na konvenčných zdrojoch. Toto udržalo ceny plynu na vysokých úrovniach,“ uzavrela Krivá zo SSE.