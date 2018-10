Talianska vláda schválila návrh rozpočtu a poslala ho do Bruselu

Talianska vláda v pondelok schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a poslala ho Európskej komisii na posúdenie. Oznámil to taliansky premiér Giuseppe Conte. Navrhovaný rozpočet so schodkom 2,4 percenta zahŕňa napríklad zavedenie základného príjmu pre chudobných či zníženie veku odchodu do dôchodku, napísala agentúra Reuters.