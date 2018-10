USA zvažujú upraviť vojenské základne na vývoz uhlia a plynu

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje upraviť vojenské základne a ďalšie federálne majetok na západnom pobreží Spojených štátov na tranzitné miesta pre vývoz uhlia a zemného plynu do Ázie.

S odkazom na úradníka z amerického ministerstva vnútra a dvoch republikánskych zákonodarcov to napísala agentúra AP. Centrálna vláda sa tak snaží podporiť domáci energetický priemysel a obísť odpor úradníkov jednotlivých pobrežných federálnych štátov voči výstavbe nových uhoľných prístavov.

Zatiaľ nie je jasné, o ktoré priestory s výnimkou jedného stanovišťa na Aljaške by malo ísť. Podľa odborníkov sú možnosti obmedzené, pretože prístav bude musieť byť hlbokovodný, aby v ňom mohli kotviť veľké lode. Zároveň bude potrebný dostatok voľného priestoru v okolí na skladovanie paliva, ktoré čaká na prepravu. Ryan Zinke z ministerstva vnútra povedal v rozhovore s agentúrou AP, že vláda má záujem o spoluprácu so súkromnými subjektmi.

Podľa Zinkeho je zámerom návrhu v duchu zaistenie americkej národnej bezpečnosti umožniť spojencom USA prístup k cenovo dostupným palivám. Americkú národnou bezpečnosťou argumentoval Trump tiež, keď bránil udržiavanie chodu domácich tepelných elektrární.

Vývoz amerického uhlia do Ázie sa podľa amerického vládneho Úradu pre energetické informácie (EIA) v roku 2017 viac ako zdvojnásobil. V prvej polovici tohto roka rast pokračoval, do konca júna sa do Ázie vyviezlo takmer 23 miliónov ton uhlia z USA. Medzi najväčších príjemcov patrili Južná Kórea, Japonsko a Čína. Podiel Spojených štátov na viac než miliarde ton uhlia prepravovanej každoročne po mori zostáva napriek tomu veľmi malý, napísala agentúra AP.