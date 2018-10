Minister chce štvorpruhový obchvat Prešova

Dostanú Prešovčania poriadnu cestu alebo sa ušetrí a postaví sa len užší variant? Súboj o severný obchvat Prešova pokračuje. Ministerstvo dopravy chce najnovšie druhú etapu severného obchvatu krajského mesta na rýchlostnej ceste R4 stavať v plnom profile. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na ministerstve financií v minulosti presadzoval výstavbu polovičného profilu. Rezort dopravy spolu s ÚHP o finálnom rozhodnutí stále rokuje. "Nesúhlasíme s tým, že druhá časť severného obchvatu Prešova by mal byť v polovičnom profile. Myslíme si, že by tam mal byť plný profil,“ povedal po včerajšom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Premiér Pellegrini navrhol, že v prípade, ak sa rezort dopravy s ÚHP nedohodne, konečné rozhodnutie bude mať v rukách vláda. "Nemôže to však znamenať zdržanie. Najhoršie, čo môže byť, je dlho sa rozhodovať. Musíme sa rozhodnúť a konať,“ dodal Érsek.

Dvadsaťtisíc áut denne v polovičnom profile?

Rozhodujúca pre počet jazdných pruhov a pásov diaľnice je predpokladaná intenzita dopravy, ktorú na nej možno očakávať. "Na rýchlostnej ceste R4 predpokladáme v roku 2025 približne 14– až 18-tisíc vozidiel v profile za 24 hodín a v roku 2035 pôjde o 17– až 23-tisíc áut,“ povedal v auguste v rozhovore pre Pravdu šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 po ceste prvej triedy I/18 medzi Prešovom a Kapušanmi denne jazdí 22¤341 automobilov. Tieto čísla naznačujú, že potrebný je plný profil, v opačnom prípade budú v úseku aj po postavení obchvatu zápchy.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) za jeden zo základných argumentov pre výstavbu plného profilu považuje práve intenzitu dopravy. "Na základe aktualizovaného dopravného modelu by polovičný profil bol kapacitne nepostačujúci s pravdepodobnosťou tvorby kolón a nehôd,“ informuje aj hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Podľa jej slov plný profil navyše výraznejšie znižuje intenzitu vnútromestskej dopravy ako polovičný. Zároveň pri výstavbe plného profilu nebude potrebné opätovne zasahovať do územia pri dobudovaní druhej polovici diaľnice.

"Minimalistické riešenie zo strany NDS predstavuje tunel Okruhliak v plnom profile a ďalších cca 7,5 km v polovičnom profile,“ uvádza Michalová. Definitívne rozhodnutie o šírkovom usporiadaní druhej etapy severného obchvatu Prešova má padnúť do konca roka 2018. Prechod zo štyroch pruhov na dva pred tunelom však môže opäť vyvolať zápchy a obavy sú aj vzhľadom na bezpečnosť dopravy.

Štát predpokladá celkové investičné náklady na výstavbu 10,2 kilometra dlhého úseku R4 Prešov – severný obchvat II. etapa s tunelom Okruhliak vo výške 313,7 milióna eur. Náklady na stavebné práce dosahujú 286,1 milióna eur. "Druhá etapa (10,2 km) je plánovaná v polovičnom profile za 235 miliónov eur,“ uvádza ÚHP v dokumente Hodnota za peniaze projektu R4, Severný obchvat Prešova, z decembra minulého roka.

Rozhodnutie sa naťahuje

Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného, pre denník Pravda v minulosti uviedol, že výstavba diaľnice v polovičnom profile automaticky neznamená aj polovičné náklady na jeho vybudovanie. Diaľnica v polovičnom profile taktiež nemusí priniesť požadovaný efekt v odľahčení existujúcich ciest.

Diaľničiari pôvodne sľubovali, že zhotoviteľa na druhú etapu severného obchvatu Prešova začnú hľadať ešte v tomto roku. Keďže stále nepadlo definitívne rozhodnutie o šírkovom usporiadaní rýchlostnej cesty, termín vyhlásenia verejného obstarávania sa posúva až na druhú polovicu budúceho roka. "Ak by padlo rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, verejné obstarávanie by sa mohlo začať skôr, a to počas leta 2019. Ak by sa rozhodlo o polovičnom profile, obstarávanie by sa začalo koncom roka 2019,“ dodáva Michalová.

Diaľničiari aktuálne stavajú časť obchvatu Prešova po diaľnici D1. Následne príde rad na nadväzujúcu rýchlostnú cestu R4. Autor: NDS

Chybné úvahy v minulosti

Aktuálne prebieha tender na výstavbu prvej etapy severného obchvatu v úseku R4 Prešov – severný obchvat I. etapa. Jeho víťaz má byť podľa diaľničiarov známy začiatkom budúceho roka. Prvú etapu s dĺžkou 4,3 kilometra ide rezort dopravy postaviť v plnom profile. Štát predpokladá, že hodnota zákazky dosiahne 192,4 milióna eur. Súčasťou prvej etapy severného obchvatu je tunel Bikoš s dĺžkou 1¤155 metrov. Pri obchvate ako celku bola polemika o tom, že treba postaviť diaľnice v polovičnom profile a ušetriť. Neskôr sa potvrdilo, že takéto úvahy by boli chybné, keďže pre vysokú intenzitu premávky by polovičný profil nestačil.

Pri Prešove v súčasnosti prebieha výstavba juhozápadného obchvatu v úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov. Zmluvná cena výstavby 7,87 kilometra diaľnice v plnom profile je 356 miliónov eur. Za výstavbu sú zodpovedné spoločnosti Eurovia, Doprastav a Metrostav. Súčasťou projektu je výstavba dvoch diaľničných križovatiek a tunela s dĺžkou 2,2 kilometra. S razením tunela Prešov sa začalo počas tohto leta. Celý úsek má byť odovzdaný do užívania v júni 2021. Aktuálne prebieha výstavba bez meškania.

„Nesúhlasíme s tým, že druhá časť severného obchvatu Prešova by mal byť v polovičnom profile. Myslíme si, že by tam mal byť plný profil.“ Árpád Érsek, minister dopravy

V polovičnom profile ide rezort dopravy pristúpiť k výstavbe úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je tunel Soroška. Súťaž na zhotoviteľa má byť vyhlásená podľa aktuálnych plánov NDS na prelome rokov 2018 a 2019. Predpokladaná hodnota zákazky 14,1-kilometrového úseku v polovičnom profile je 227,3 milióna eur. V tomto prípade rezort dopravy súhlasil s tým, aby sa tunel postavil v polovičnom profile. Spolu 4¤280 metrov dlhý tunel Soroška, vďaka ktorému sa vodiči budú môcť vyhnúť rovnomennému horskému priechodu na ceste prvej triedy I/16, tak vznikne ako jednorúrový. Rovnako jednorúrový tunel Branisko existuje na diaľnici D1. Tam polovičný profil roky čelí kritike ľudí v regióne, keďže premávka v tuneli je hustá. Navyše nie je možné ho dobre vyvetrať, a tak vodiči v tuneli čelia zápachu.

Pridá sa na cesty prvej triedy

Denník Pravda informoval, že v regiónoch pribudne 45 kilometrov nových diaľnic. Rezort dopravy úseky naplánoval počas mandátu terajšieho kabinetu, ktorý sa končí na jar 2020. Ide o rýchlostné cesty pre Košice, Gemer, Šariš, Oravu, Podpoľanie a Novohrad.

Včera Érsek a Pellegrini oznámili, že štát plánuje v najbližších štyroch rokoch do ciest prvej triedy naliať dodatočne 200 miliónov eur. „To znamená od roku 2019 najbližšie štyri roky dodatočná injekcia vo výške 50 miliónov eur ročne tak, aby sme začali dobiehať značný modernizačný dlh na cestách prvej triedy a na mostnej infraštruktúre,“ povedal včera Pellegrini. Podľa jeho slov je potrebné nájsť systém zabezpečenia investícií do ciest, ktorý nebude podliehať politickému cyklu. „To znamená, že nemôže suma, ktorá má ísť každoročne na obnovu ciest a mostov, z ktorých mnohé sú v havarijnom stave, závisieť od vôle alebo nevôle konkrétnej politickej moci,“ dodal premiér.