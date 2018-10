COOP Jednota: Po zavedení odvodu by sme sa prepadli do straty

Osobitný odvod obchodných reťazcov predstavuje reálne ohrozenie hlavných odbytových kanálov pre slovenských výrobcov potravín, keďže neúmerne finančne zaťaží aj slovenských obchodníkov zabezpečujúcich predaj slovenských potravín. Tvrdí to generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský.

Pre spotrebné družstvá v rámci skupiny COOP Jednota by zavedenie 2,5-percentného odvodu z čistého obratu, vychádzajúc z reálnych ekonomických výsledkov, podľa neho znamenalo, že by sa všetky prepadli do straty.

Ako doplnil generálny riaditeľ systému spotrebných družstiev COOP Jednota Slovensko, väčšina subjektov systému nedosahuje ziskovosť ani 1 %. Nový návrh zákona vychádza iba z čistého obratu a nezohľadňuje podľa neho fakt, že prevádzkovanie zhruba 2 200 predajní je spojené s vyššou nákladovosťou.

„V prípade zavedenia odvodu bude preto nutné prijať obchodné riešenia, ktoré sa dotknú nielen systému COOP Jednota, ale aj jeho dodávateľov, ktorých drvivá väčšina pochádza zo Slovenska, a v neposlednom rade aj spotrebiteľov,“ uvádza sa vo vyhlásení COOP Jednota Slovensko. Spoločnosť tiež upozorňuje, že v prípade zavedenia odvodu sa menšie vidiecke predajne stanú nerentabilné, čo bude viesť k ohrozeniu aj lokálnych výrobcov potravín, ktorí sú na tieto predajne existenčne odbytovo naviazaní.

„Pokiaľ je deklarovaným účelom zavedenia nového odvodu podpora domácej potravinovej produkcie, je skutočne nesystémové až iracionálne, že má ekonomicky najtvrdšie zasiahnuť práve slovenských obchodníkov, ktorí najviac podporujú predaj domácich potravín,“ uvádza sa vo vyhlásení COOP Jednota Slovensko, podľa ktorého až 70 % reálneho predaja systému tvoria domáce potraviny.