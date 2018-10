Matečná: Odvod reťazcov pôjde slovenským výrobcom

Všetky financie z 2,5-percentného mimoriadneho odvodu obchodných reťazcov, ktorý by mal priniesť do štátneho rozpočtu asi 120 miliónov eur, pôjdu naspäť do agropotravinárskeho sektora, najmä na podporu slovenských prvovýrobcov, potravinárov a na opatrenia proti výkyvom počasia.