Donald Trump vyzval svoju vládu na šetrenie

Trump počas volebnej kampane sľuboval znižovanie vládnych výdavkov, pondelkové údaje ministerstva financií však ukázali, že rozpočtový deficit USA v uplynulom fiškálnom roku vzrástol o 17 percent na šesťročné maximum 779 miliárd dolárov, píše agentúra Reuters.

„Bol by som rád, keby ste všetci prišli s päťpercentným znížením (výdavkov),“ uviedol Trump na stredajšom stretnutí kabinetu, na ktorom boli prítomní novinári. „Ak urobíte viac než to, budeme veľmi spokojní,“ dodal. „Zbavte sa plytvania,“ vyhlásil tiež.

Trumpova administratíva teraz začína pracovať na návrhu rozpočtu na fiškálny rok 2020. Prezident by mal tieto plány predstaviť Kongresu začiatkom budúceho roka.

V reakcii na otázku, či by mal výdavky o päť percent znížiť tiež Pentagon, Trump naznačil, že armáda bude mať výnimku. „Vieme, aký je nový rozpočet ministerstva obrany. Bude to pravdepodobne 700 miliárd dolárov,“ uviedol. „Je to obrana. Je veľmi dôležité,“ dodal.

V auguste Trump podpísal rozpočet pre armádu vo výške 716 miliárd dolárov. Zníženie na 700 miliárd dolárov by znamenalo redukciu o menej ako tri percentá, upozornila agentúra Reuters.

Pondelkové údaje ministerstva financií ukázali, že rozpočtové príjmy v uplynulom fiškálnom roku zostali napriek pokračujúcemu rastu americkej ekonomiky bez väčších zmien, zatiaľ čo rozpočtové výdavky sa zvýšili o zhruba tri percentá. Fiškálny rok v USA sa končí 30. septembra.

Na rozpočtové príjmy mali negatívny dopad nižšie dane aj stúpajúce náklady na správu štátneho dlhu. Pokračujúci rast rozpočtového deficitu vzbudzuje obavy týkajúce sa udržateľnosti štátneho dlhu USA presahujúceho 21,5 bilióna dolárov. Ministerstvo financií tento mesiac oznámilo, že vo fiškálnom roku 2018 zaplatilo na úrokoch rekordných 523 miliárd dolárov.

V USA začiatkom tohto roka vstúpilo do platnosti rozsiahle zníženie daní presadzované prezidentom Trumpom, ktoré podporilo rast americkej ekonomiky. Trumpova administratíva pôvodne sľubovala, že zrýchlený hospodársky rast vykompenzuje negatívny vplyv nižších daňových sadzieb na rozpočet.

„Rozpočtové čísla veľmi jasne ukazujú, že rýchlejší hospodársky rast nezabránil zvyšovaniu deficitu,“ upozornil Marc Goldwein z Výboru pre zodpovedný federálny rozpočet, čo je skupina presadzujúca znižovanie rozpočtových deficitov.

Analytik William Gale z washingtonského ústavu Brookings Institution uviedol, že Trumpova administratíva a americký Kongres znížením daní v čase relatívne silného hospodárskeho rastu „nielenže premárnili príležitosť začať riešiť rozpočtové problémy, ale v skutočnosti tieto problémy zvýšili“.