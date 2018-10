Pomôže Bill Gates aj baniam na Slovensku?

Americký miliardár je práve na návšteve Európy a dnes sa stretol aj so slovenským podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom.

"Hlavným cieľom stretnutia bolo hľadať ďalšie možnosti spolupráce. Podobne, ako keď sme v stredu podpísali memorandum, na základe ktorého spoločne investujeme 100 miliónov do projektov, ktoré sa koncentrujú do piatich hlavných oblastí. Sú to výroba a skladovanie elektriny, poľnohospodárstvo z hľadiska znižovanie emisií CO2, výroba najmä plastov, ocele a cementu a ako ich produkovať čistejším spôsobom, doprava a vyššia energetická efektívnosť budov,“ povedal Šefčovič.

"Energetický biznis sa musí zmeniť a je to príležitosť,“ povedal Bill Gates pre Pravdu a agentúru TASR v Bruseli. Na návšteve Európy sa podľa vlastných slov snaží hľadať nové myšlienky. Gates investoval do výroby batérií. Tieto projekty však zatiaľ z finančného hľadiska neboli veľmi úspešné.

Podľa Šefčoviča sa Gates zaujíma o batérie a projekt batériovej aliancie, ktorý bol pred dvoma týždňami oznámený na Tatra summite GLOBSECU.

"Gates chcel aj viac informácií o uhoľných regiónoch. Vysvetlil som mu filozofiu, ako im chceme pomáhať, aké nové možnosti ekonomického rozvoja predstavujú a ako na to získať financie. Dohodli sme sa, že v tejto oblasti by mohla pomôcť Gatesova nadácia,“ uviedol Šefčovič. "Určite by sa to mohlo týkať aj Slovenska. Sme momentálne vo fáze príprav projektov. Diskutujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom, hornou Nitrou. Dúfam, že najneskôr na jar budeme mať zoznam projektov, ktorým budeme môcť pomôcť na európskej úrovni a spoločne budeme hľadať ich financovanie,“ pripomenul eurokomisár.

Región hornej Nitry dlhodobo rieši problém útlmu baníctva, keď ťažba uhlia jednoznačne klesá, potrebuje dotácie a spôsobuje environmentálnu záťaž. Zároveň je energia vyrobená čistými technológiami stále lacnejšia.