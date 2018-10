Počas Dušičiek pôjde viacero posilových vlakov

„Od piatka 26. októbra do nedele 4. novembra budú môcť cestujúci využiť 11 rýchlikov, 13 regionálnych rýchlikov, dva regionálne expresy a dva vlaky EuroCity,“ vymenoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Dva mimoriadne rýchliky budú podľa jeho slov vypravené na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pôjde v piatok 26. októbra o 13.48 h z Bratislavy smerom do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.44 h. Druhý pôjde v nedeľu 4. novembra v opačnom smere. Z Košíc teda vyštartuje o 14.16 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.14 h.

Zároveň budú podľa Kováča v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií InterCity, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich. „ZSSK odporúča cestujúcim zabezpečiť si vopred miestenku,“ doplnil Kováč.

Avizoval tiež, že v utorok 30. októbra budú vlaky počas jednorazového štátneho sviatku premávať ako v bežný deň.