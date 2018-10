Plynovod na Balkán môže posilniť pozíciu Slovenska ako tranzitnej krajiny

Eastring je plynovod, ktorý by mal potenciálne odstrániť najväčší problém Balkánu, to znamená chýbajúci prístup na spotové trhy západnej Európy.

Okrem toho posilní pozíciu Slovenska ako tranzitnej krajiny na trhu s plynom. Na konferencii Energofórum 2018 na Táľoch to vyhlásil Milan Sedláček zo spoločnosti Eustream, zodpovedný za európske záležitosti a stratégiu.

„Pred dvoma týždňami sme predstavili výsledky štúdie uskutočniteľnosti, čo je jeden z ďalších významných krokov, ktorý už detailne ukazuje možné trasovanie, náklady a podobne. Celé to stojí a padá na ekonomickej výhodnosti, na tom, či sa nájde zdroj plynu,” objasnil Sedláček, podľa ktorého platí, že v konkurencii možných kandidátov, ako je napríklad South Stream, je plynovod Eastring extrémne detailne rozpracovaný. "Predstavuje absolútne najlacnejšiu alternatívu,“ do­dal.

Projekt by mal prepojiť Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Výstavba plynovodu by sa mala začať okolo roku 2022 a prvá fáza by mohla byť dokončená v roku 2025. Dĺžka potrubí z tureckej hranice až na slovenskú je zhruba 1200 kilometrov. Štúdia uskutočniteľnosti ukázala ako „ideálny“ jeden variant trasy. Vedie z bulharsko-tureckej hranice z prepojovacieho bodu Malkoclar. Odtiaľ ide naprieč Bulharskom smerom na sever do Rumunska, kde kopíruje existujúce plynovody, až na maďarskú hranicu. Na Slovensku bude plynovod predstavovať približne 17 kilometrov dlhý úsek, ktorý sa pripojí do už existujúceho systému.

Náklady sa odhadujú na približne 2,6 miliardy eur, pričom projekt bude financovaný ako celok. Časť financií by mala poskytnúť Európska únia. Projekt by mal totiž zabezpečiť aj energetickú bezpečnosť v juhovýchodnej Európe. Ďalšia časť by mala byť financovaná pravdepodobne úverom z Európskej investičnej banky alebo z Európskej banky pre obnovu a rozvoj a časť zo zdrojov spoločností, ktoré sa na výstavbe budú podieľať. Na Slovensku je to Eustream, v Maďarsku FGSZ, Transgaz v Rumunsku a Bulgartransgaz v Bulharsku.