Do emisnej pasce spadol aj Opel

Opel používal podľa nemeckých úradov softvér, ktorý vypínal kontrolu emisií. Týkalo sa to napríklad modelov Zafira Tourer (2.0 l a 1.6 l). Na archívnej snímke Opel Zafira na autosalóne v Ženeve. Autor: Reuters , Valentin Flauraud

Volkswagen nemusí byť jediná automobilka, ktorá používala sporné metódy na plnenie emisných noriem. Nemecká automobilka Opel v rukách francúzskeho koncernu PSA musí do servisov povolať takmer 100-tisíc automobilov. Emisná kauza vrhá negatívny tieň na diesle a automobilky sú viac ochotné odkupovať diesle, aby si ľudia kúpili nové auto.

Podľa nemeckého Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA) Opel používal vo vybraných modeloch softvér, ktorý za určitých podmienok vypínal kontrolu emisií. „Ide o vznetové modely Zafira Tourer (2.0 l a 1.6 l), Cascada (2.0 l) a Insignia minulej generácie (2.0 l) vyrobené v rokoch 2013 až 2016,“ povedal Martin Hejral, PR manažér automobilky Opel pre Slovensko a Českú republiku.

Nemecká prokuratúra informovala o tom, že polícia vykonala prehliadky v priamo v automobilke. Podľa dostupných informácií došlo k prehľadaniu objektov automobilky v mestách Russelheim a Kaiserslautern. Úrad KBA mal ešte v roku 2015 nájsť štyri softvéry, ktoré boli schopné upravovať množstvo produkovaných emisií. Podľa nemeckého ministerstva dopravy úrad nariadil automobilke aktualizovať softvér v dotknutých automobiloch a jeho spornú časť odstrániť.

Úrad KBA informoval spolkovú prokuratúru v apríli tohto roka. Opel tvrdí, že s vyšetrovateľmi spolupracuje a všetky jeho modely spĺňajú zákonné náležitosti. Automobilka v januári 2017 vyhlásila dobrovoľnú zvolávaciu akciu pre naftové motory, v rámci ktorej malo dôjsť k aktualizácii softvéru dotknutých modelov.

„Do tejto už rok a pol prebiehajúcej servisnej kampane v Nemecku bolo pôvodne začlenených približne 31 200 vozidiel. V priebehu dobrovoľnej servisnej kampane už boli aktualizované systémy viac než 22 000 „nemeckých“ vozidiel. Do zvolávacia kampane oznámenej úradom KBA, by tak malo byť v Nemecku zahrnutých už len menej ako 9 200 vozidiel,“ informuje Hejral.

Na Slovensku prebieha dobrovoľná zvolávacia akcia od apríla 2017. Celkovo sa týka 439 automobilov, medzi ktorými je v najväčšom počte zahrnutý model Zafira s počtom 248 kusov. „Díleri upovedomujú zákazníkov prostredníctvom listov, aby sa v dohodnutom termíne dostavili na preprogramovanie jednotky, ktorá ovplyvňuje systém dodatočného čistenia spalín selektívnou katalytickou redukciou (SCR),“ informuje Hejral.

Servisný zásah trvá podľa jeho slov menej ako hodinu. Do konca augusta tohto roka absolvovalo zvolávaciu akciu 151 kusov vozidiel značky Opel so sporným softvérom, ktoré sú registrované na Slovensku.

Softvér, ktorý ovplyvňuje produkciu emisií, v minulosti montoval do svojich naftových modelov aj nemecký koncern Volkswagen (VW). Sporný softvér spoločnosť montovala do naftových motorov plniacich emisnú normu Euro 5. Softvér počas emisných testov uviedol pohonnú jednotku do „šetriaceho režimu“, keď dochádzalo k nižšej produkcií emisií.

V reálnych podmienkach prekračovali dané agregáty povolené množstvo emisií až štyridsaťnásobne. Škandál sa celosvetovo týkal 11 miliónov automobilov, pričom na Slovensku bolo registrovaných viac ako 46-tisíc vozidiel zasiahnutých škandálom. Automobilka musela v USA pristúpiť k odškodňovaniu majiteľov áut, ktoré boli softvérom vybavené. Firma navyše čelí vysokým pokutám a hromadným žalobám svojich zákazníkov.

Emisný škandál automobilky VW rozpútal nevôľu proti naftovým pohonným jednotkám. Kým pred niekoľkými rokmi boli považované za ekologickejšiu alternatívu k benzínovým pohonným jednotkám, v súčasnosti ich predaje klesajú. Jednotlivé automobilky ohlasujú, že v najbližších rokoch ukončia vývoj alebo predaj motorov spaľujúcich naftu. Viaceré európske metropoly uvažujú o zákazoch vjazdu starších naftových automobilov na svoje územie. V nemeckom Hamburgu už čiastočné reštrikcie platia.

Európska únia v tieni emisného škandálu spoločnosti VW urýchlila zmenu metodiky emisných testov. Testy NEDC (New European Driving Cycle) v septembri tohto roka nahradili testy WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), ktoré zahŕňajú aj jazdy v reálnych podmienkach. Navyše došlo k sprísneniu emisných limitov.