Jaguar rozbehol Nitru

Porovnanie so stavom v nitrianskom regióne pred pár rokmi je závratné. Ešte v roku 2010 bol priemerný plat v kraji nad úrovňou 600 eur za mesiac a mnohí boli radi, ak našli za takúto mzdu voľné pracovné miesto v blízkom elektrotechnickom závode.

Aktuálne Jaguar ponúka platy v závislosti od pozície od 997 do 1 774 eur mesačne v hrubom. Tieto mzdy vyplynuli z novej kolektívnej dohody medzi fabrikou a odbormi, podľa ktorej sa aktuálne mzdy zvýšili o 97 eur mesačne. Jaguar odborárom ustúpil zrejme aj vzhľadom na situáciu vo Veľkej Británii, kde pre slabý dopyt po dieslových autách spoločnosť po spore s vládou obmedzila výrobu. Automobilka na Britských ostrovoch navyše čelí ďalším veľkým rizikám pre avizovaný odchod krajiny z EÚ na konci marca 2019.

Rast platov ešte pred rozbehom výrobných liniek je v Nitre stav, ktorý sa len tak nevidí. "Sme prví, ktorým dali najviac po Volkswagene. A teda druhí, čo máme najväčšiu mzdu, a to ešte nevyrábame,“ hovorí šéf Moderných odborov Jaguar Land Rover Peter Mrázik. Platy v Nitre však ešte majú kam rásť. V bratislavskom Volkswagene sa mzdy pohybujú v priemere na úrovni 1 854 eur.

Pohľad na nový železničný Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, ktorý bude Jaguar využívať. Autor: SITA, ŽSR

Vo fabrike Jaguara v súčasnosti pracuje vyše 1 300 ľudí. Do konca roka by malo pribudnúť ďalších 150 pracovných miest a do roku 2020 chce Jaguar Land Rover zamestnať spolu 2 800 pracovníkov. Investícia prináša aj ďalších 22-tisíc pracovných miest v subdodávateľských firmách a obslužných činnostiach. Takmer všetkých pracovníkov sa Jaguaru podarilo nájsť spomedzi Slovákov. Cudzincov je vo fabrike nateraz minimum.

Vyjednaný platový rast potiahne celý región Nitry, myslí si Mrázik. Predtým, než odbory išli do vyjednávania, vzali si pod drobnohľad platy v Nitre. Platy v automobilke teraz presahujú tamojšiu úroveň. "Ťaháme región. Dávame impulz pre ostatných zamestnancov, aby si pýtali viac,“ hovorí odborár.

Základný plat doplnia bonusy

Zamestnanci v najnižšej triede A – sem patria asistenti kontroly vstupu a operátori výroby, začínajú po novom na 715 eurách – oproti súčasnosti si tak od novembra prilepšia o desatinu. V triede A+ pôjde plat hore o 7,4 percenta. Pracovníci náborových a vzdelávacích plánov nábehového tímu, koordinátori a produktoví koučovia tak dostanú nástupný plat 958 eur mesačne v hrubom. V poslednej kategórii B začnú administrátori a špecializovaní pracovníci pri nástupe od sumy 1 261 eur mesačne. Polepšia si tak o necelých šesť percent.

Nová cesta, ktorá obchádza nitriansku fabriku. Autor: SITA, Martin Havran

Vyrokované mzdy by mali podľa Mrázika do nitrianskej fabriky ľudí nielen prilákať, ale ich tam aj udržať. Za rok si totiž zamestnanec môže plat vylepšiť o ďalšiu sumu. "Bude mu rásť kompetencia. Zo 77 eur sa môže áčkový zamestnanec dostať napríklad na 142 eur,“ hovorí Mrázik. Mzda v automobilke Jaguar Land Rover sa totiž skladá z dvoch zložiek. Prvá je tarifná a má tri triedy A, A+ a B, druhou časťou platu je takzvaný kompetenčný príplatok. Ten určuje úroveň zvládnutia určitého procesu, pracoviska či vzdelanie, s akým človek prichádza, vysvetľuje odborár. Zamestnanec môže aj postúpiť do ďalšej platovej triedy.

Okrem toho sa do novej kolektívnej zmluvy dostali aj ďalšie výhody. Zvýšili sa aj kompetenčné príplatky v závislosti od triedy zaradenia a zručností, príplatky za nočnú prácu, za prácu počas sobôt a nedieľ. V kolektívnej zmluve je zakotvený aj 15-percentný výrobný bonus a 13. plat. Zamestnanci tiež môžu peniaze využiť na doplnkové dôchodkové, úrazové či životné poistenie.

Len kúsok od Nitry je napríklad seredský Amazon. Ten len nedávno dvíhal platy a ľudí hľadal autobusmi. Od začiatku augusta pracovníkom na vstupnej úrovni vzrástli mzdy takmer o pätinu. Pohybujú sa tak od 880 eur do 912 eur v hrubom.

Výroba štartuje o týždeň

Nitrianska automobilka oficiálne otvorí nový závod v Nitre budúci štvrtok. "Prvým vyrábaným modelom bude Land Rover Discovery. Do dvoch rokov by sme chceli začať vyrábať druhý model, zatiaľ ho nebudeme špecifikovať,“ povedal podľa agentúry TASR prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg.

Skúšobnú výrobu spustil nitriansky závod ešte v septembri. Vtedy sa vyrobili aj prvé autá. Spoločnosť plánuje vyrábať v nitrianskom závode 150-tisíc automobilov ročne.

Výstavba závodu v Nitre sa začala už pred dvoma rokmi. Firma mala investovať do slovenského závodu 1,4 miliardy eur. Ďalších 129 miliónov eur poskytla vláda ako štátnu pomoc. Tú len nedávno odobril aj Brusel, keď potvrdil, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover je v súlade s pravidlami únie.

V septembri britská automobilka oznámila, že obmedzí výrobu vo svojom závode v strednom Anglicku. Závod v Castle Bromwichi prechádza od októbra na trojdňový týždeň. V takomto režime zostane výroba do začiatku decembra. Automobilka sa takto chce vyhnúť prepúšťaniu.