Kažimírov rezort spúšťa odbornú diskusiu o výdavkových stropoch

„Chceme ohlásiť zverejnenie veľkej štúdie, ktorá má byť základom na veľkú diskusiu v tejto krajine, ako ďalej s výdavkovými stropmi,“ povedal Kažimír. Výdavkové stropy sú podľa neho „vážnou témou“, pretože zaväzujúca legislatíva by mala byť stanovená až v momente, keď budú k dispozícii výsledky reálneho testovania „v reálnych číslach“.

Po verejnej diskusii by podľa Kažimíra chcel rezort financií dôjsť k optimálnemu riešeniu „v najbližších mesiacoch“. „Potom by sme toto optimálne riešenie, bez toho, aby sme ho dali do legislatívy, chceli verejne testovať na reálnych dátach. Tie reálne dáta budú, predpokladám, asi čísla a realizácia rozpočtu 2020 a ďalších rokov. Predpokladám, že vládna väčšina, ktorá vzíde z ďalších parlamentných volieb, sa potom na základe výsledkov testovania rozhodne, akú metodológiu, aký typ výdavkových stropov prijme do legislatívy, ktorá by už bola záväzná,“ priblížil minister financií.

„Robíme to teraz aj preto, lebo sme v relatívne komfortnej situácii udržateľného vyrovnaného hospodárenia s výhľadom rozpočtového prebytku v ďalších rokoch. Takže si myslíme, že teraz je ten správny čas z pohľadu debaty, ktorá by nemusela byť až tak bolestivá. My výdavkové stropy vnímame nielen ako povinnú jazdu, ako cieľ, ktorý od nás niekto chce, vnímame ich ako komplementárny ďalší nástroj k nástroju Hodnoty za peniaze,“ vysvetlil Kažimír.

„Výdavkové stropy by mohli vytvárať väčší tlak na skutočné, reálne výsledky dourčované jednotlivými správcami rozpočtových kapitol v oblastiach vyššej efektívnosti,“ spresnil minister.

Podľa Harvana cieľom (dnes) zverejnenej štúdie IFP ku možnej podobe výdavkových stropov je identifikovať parametre, ktoré si vyžadujú širšiu technickú diskusiu. „To je hlavne rozsah výdavkov, ktoré by boli pokryté výdavkovými stropmi, vyrovnanosť medzi flexibilitou a záväznosťou tohto nástroja, taktiež prirodzenú ambicióznosť tohto nástroja pri zlepšovaní hospodárenia s verejnými financiami. Výdavkové stropy sú jedným z tzv. best practices zo zahraničia, teda jeden z najlepších operatívnych nástrojov na riadenie rozpočtu,“ doplnil Harvan.

Podľa MF SR považuje výdavkové stropy širšia akademická obec aj medzinárodné inštitúcie za najvhodnejšie fiškálne pravidlo na operatívne riadenie rozpočtu. Zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov do slovenskej rozpočtovej praxe má posilniť strednodobé rozpočtové plánovanie. Implementácia výdavkových stropov má potenciál lepšie ukotviť fiškálnu disciplínu a zvýšiť proti-cyklickosť fiškálnej politiky. Okrem toho môže zefektívniť aj využitie verejných výdavkov, uľahčiť prioritizáciu naprieč verejnými politikami a zastrešiť projekt Hodnoty za peniaze.

Výdavkové stropy majú zároveň podľa MF SR viesť aj k dodatočnému posilneniu kontroly a transparentnosti rozpočtu. Táto štúdia má za cieľ otvoriť verejnú diskusiu k podobe výdavkových stropov v podmienkach Slovenska v troch hlavných oblastiach, napojenie na existujúce fiškálne ciele Slovenska, rozsah a štruktúra výdavkových stropov, ako aj vhodný pomer záväznosti a flexibility. Po vzore ostatných krajín navrhuje rezort financií výdavkové stropy testovať na základe reálnych rozpočtových údajov počas niekoľkých rokov, pred ich definitívnym zavedením do rozpočtovej praxe.