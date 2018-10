Baláž: Biznis za česť Trump nevymení

"Americký prezident Donald Trump je v prvom rade obchodník, a preto za vraždu novinára nezavedie tvrdé sankcie voči Saudskej Arábii,“ povedal Baláž. Saudská Arábia vo veľkom nakupuje zbrane od amerických firiem ovládaných republikánskymi politikmi.

Saudská Arábia pohrozila obmedzením ťažby ropy v prípade, ak na ňu Spojené štáty americké uvalia sankcie za smrť novinára Džamála Chášakdžího. Nakoľko reálne je naplnenie tejto hrozby?

Pre Saudskú Arábiu technicky nie je žiadny problém zastaviť kohútiky. Na to totiž stačí jedno rozhodnutie vládnucej kráľovskej rodiny. Lenže peniaze zarobené predajom ropy Saudská Arábia potrebuje na financovanie armády a nákladná je aj prebiehajúca transformácia ekonomiky. Zároveň Spojené štáty americké už dnes nie sú na rozdiel od minulosti závislé od dovozu ropy a aktuálne pripravujú predaj americkej ropy do zahraničia. Prípadné obmedzenie ťažby ropy by tak priamo nezasiahlo Spojené štáty a problémy by mali iné krajiny.

Aký veľký výpadok v celosvetovej produkcií môže spôsobiť Saudská Arábia?

Saudská Arábia je dnes predĺženou rukou amerických záujmov na Blízkom a Strednom východe. Vždy sa snažila eliminovať vývoz ropy z Iránu a v tomto ju dnes sankciami voči Iránu podporujú aj Spojené štáty americké. Ak by USA nakoniec zaviedli sankcie aj voči svojmu dlhoročnému spojencovi Saudskej Arábii, v priebehu niekoľkých dní sa svetová produkcia ropy môže znížiť až o 13 miliónov barelov. Vo svete sa denne vyťaží približne 90 miliónov barelov ropy a výpadok ťažby Saudskej Arábie aj Iránu by bol veľký problém.

Porovnateľný s ropnou krízou v roku 1973?

To určite nie. V tom čase ropnú krízu v podstate vyvolala ramadánová vojna a následný ideologický konflikt medzi arabskými krajinami a zvyškom sveta. V súčasnosti sa celý problém týka len jednej jedinej osoby, a to zmiznutého novinára Džamála Chášakdžího. Ostatné krajiny OPEC nemajú dnes dôvod znižovať svoju produkciu a v časoch napätých rozpočtov ich na tento krok Saudská Arábia presvedčí veľmi ťažko. Podľa mňa slovné hrozby zo strany Saudskej Arábie aj Spojených štátov amerických sú len snahou o vymedzenie ekonomických a politických pozícií.

Je alebo nie je pre USA problém prípadné obmedzenie ťažby ropy zo strany Saudskej Arábie?

Treba to vidieť vo dvoch polohách. Pre americké firmy ťažiace ropu to môže byť zásadný problém. No spotrebu americkej ekonomiky dokážu dnes pokryť americké ložiská. V USA je totiž dostatok vrtov s nízkou výťažnosťou, ktoré v prípade vyššej ceny ropy dokážu nahradiť výpadok spôsobený Saudskou Arábiou. Zároveň v snahe zarobiť čo najviac peňazí na vyšších cenách ropy budú svoje zásoby aktivizovať aj ďalšie krajiny.

O koľko môže stúpnuť cena ropy v prípade úplného obmedzenia ťažby zo strany Saudskej Arábie?

Podľa rôznych štúdií môže cena jedného barelu stúpnuť na 100 až 200 dolárov. Tu je veľmi dôležité, ako dlho by vysoké ceny ropy vydržali. Samozrejme, vysoké ceny ropy spomalia svetový ekonomický rast, čo je vážny problém. Nižší ekonomický rast totiž znamená vyššiu nezamestnanosť a prípadná nespokojnosť voličov môže rôzne ovplyvniť rozhodovanie politikov. V prvom kroku by sa obmedzila spotreba a následne by sa začali viac presadzovať alternatívne zdroje energie. Svet sa totiž mení a čoraz viac energie je dodávanej z obnoviteľných zdrojov a aj v samotnom automobilovom priemysle sa pomerne razantne začínajú presadzovať elektrické vozidlá. Prípadná vysoká cena ropy celý tento proces ešte viac urýchli.

Niektorí demokratickí politici sa otvorene vyslovili za uvalenie sankcií na Saudskú Arábiu. Samotný americký prezident Donald Trump sa zatiaľ nevyjadril. Podľa vás uvalí alebo neuvalí sankcie na Saudskú Arábiu?

Ja si myslím, že nie, lebo Donald Trump je predovšetkým veľký obchodník. Tie desiatky miliárd dolárov, za ktoré Saudská Arábia nakupuje zbrane, sú v podstate z firiem, ktoré patria americkým republikánom. Takže to nebude o veľkých slovách, ale o biznise. Tiež si treba uvedomiť, že celý incident sa stal na pôde Turecka. To je vážny problém a o vražde novinára na istanbulskej ambasáde Saudskej Arábie informovali turecké orgány. Pre nejasnú budúcnosť Sýrie je dnes v celom regióne obrovské napätie a v budúcnosti sa nedajú vylúčiť ani vojenské konflikty.

Ako by prípadné obmedzenie ťažby ropy dopadlo na Rusko a Čínu?

Čo sa týka ropy, je Rusko sebestačné a nehrozia mu žiadne ťažkosti. Zároveň jeho hlavní obchodní partneri budú musieť platiť za ropu viac, čo aj Rusku umožní zdvihnúť ceny. V prípade Číny je to zložitejšie, keďže táto krajina dováža zo Saudskej Arábie milión ton ropy každý deň. S prípadným obmedzením ťažby môže mať Čína značné starosti. Ona síce má diverzifikovaný dovoz a ropu vo veľkom nakupuje aj z Vietnamu, Angoly, Venezuely a ďalších krajín, no prípadný dlhodobý výpadok jej môže spôsobiť značné starosti. V najväčšej ekonomike Ázie sa za posledné roky predalo až 35 miliónov áut a ťažko ľuďom vysvetlíte, že síce už majú na nové vozidlá, ale nemajú čo do nich tankovať.

Pár týždňov dozadu Trump kritizoval ropný kartel OPEC za vysoké ceny. Prečo USA prekáža vysoká cena čierneho zlata?

Toto je komplikovaná situácia. Na jednej strane vyššie ceny ropy vyhovujú spoločnostiam, ktoré sa chystajú vyvážať americkú ropu. Práve vyššia cena totiž pomáha vykryť vyššie ťažobné náklady bridlicovej ropy a zemného plynu. Americké ťažobné spoločnosti majú priame náklady na ťažbu bridlicovej ropy vo výške 50 dolárov za barel a vyššia cena čierneho zlata na svetových trhoch ich povzbudzuje do novej ťažby. Na druhej strane netreba zabúdať na obrovské nepriame náklady v podobe poškodzovania spodných vôd. Zároveň do USA sa každý deň dovezie 10 miliónov barelov ropy a vysoké ceny prekážajú firmám zameraným na dovoz. Zároveň vyššia cena ropy znamená drahšie palivá, čo, samozrejme, zvyšuje náklady amerických firiem a v konečnom dôsledku znižuje konkurencieschop­nosť americkej ekonomiky.