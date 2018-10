Ľuďom obchody na sviatky nechýbajú, alternatívou sú pumpy

Nakoľko dni, počas ktorých sú obchody zatvorené, definuje Zákonník práce, a v ňom zmena nenastala, počas utorka by mali byť obchody otvorené, respektíve to závisí od majiteľov, či obchody otvorené nechajú, alebo nie.

Po minuloročnom schválení novely Zákonníka práce to spočiatku vyzeralo tak, že si Slováci na zmeny v otváracích hodinách obchodov počas sviatkov nezvyknú. Sťažnosti niektorých ľudí zvyknutých tráviť sviatky a dni pracovného pokoja v obchodných strediskách či sťažnosti predajcov na stratu ziskov boli spočiatku na dennom poriadku. Problém mali aj ľudia pracujúci na zmeny či dvanásťhodinové služby, či už počas týždňa, alebo aj počas víkendov. Práve tí využívali štátne sviatky, ktoré pre nich boli často jedinou možnosťou, ako spraviť väčší nákup. Postupne si však Slováci zvykajú a záujem nakupovať počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja nás pomaly, ale iste opúšťa.

Trend nakupovania počas štátnych sviatkov a nedieľ je roky viditeľný najmä v postkomunis­tických krajinách. Na to, že si budeme musieť ísť nakúpiť deň vopred, si Slováci zvykali dlhšie. „Pre Slovákov to bol šok, nakoľko sme si odvykli od takéhoto režimu. Najmä zo začiatku sme na čerpacích staniciach vnímali zvýšený počet zákazníkov,“ uviedla Timea Reicher, riaditeľka maloobchodnej siete Slovnaft. Na niektorých pumpách sa dajú kúpiť aj vybrané potraviny či nápoje a čerpacie stanice sú otvorené aj cez sviatky.

Slovenskí zákazníci chodia na pumpu počas sviatkov najmä po alkoholické a nealkoholické nápoje a tabakové výrobky. Autor: SHUTTERSTOCK

Zatvorenie predajní sa zatiaľ podľa prieskumov a ankety Pravdy stretáva s pozitívnym hodnotením zo strany spotrebiteľov. Na otázku, či ľudia súhlasia s tým, že obchody sú počas sviatkov zatvorené, odpovedali všetci opýtaní kladne. Ľudia si zväčša kupujú potraviny do zásoby a deň voľna doprajú aj predavačom.

Výnimku majú len čerpacie stanice, lekárne a maloobchody na letiskách, autobusových a vlakových staniciach. Obmedzenie predaja sa netýka ani predaja cestovných lístkov či suvenírov a otvorené môžu byť aj prevádzky poskytujúce služby.

Na anketovú otázku Pravdy, či ľudia zvyknú nakupovať počas sviatkov v zahraničí, alebo na čerpacích staniciach, väčšina respondentov uviedla, že nie. Slovenskí zákazníci chodia na pumpu počas sviatkov najmä po alkoholické a nealkoholické nápoje a tabakové výrobky. Nakupovanie bežných potravín na čerpacích staniciach zatiaľ nie je pre Slovákov prirodzené. Potvrdzuje to aj Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft. „Zákazníci chcú najmä hotové jedlo, o ktoré je zvýšený záujem aj počas sviatkov. O základné potraviny, ako je mlieko či múka, nie je veľký záujem,“ povedal. Zároveň dodal, že čerpacie stanice Slovnaft, ktoré sú rozšírené o siete Fresh Corner, sú zaujímavé pre zákazníkov hlavne z hľadiska kaviarní a rýchleho občerstvenia.

Reicher dodala, že v porovnaní s našimi susedmi je na Slovensku počas štátnych sviatkov iná atmosféra. V Rakúsku sú obchody zatvorené počas nedieľ a štátnych sviatkov. Faktom však ostáva, že soboty sú v znamení pohraničných nákupov typické hlavne pre Bratislavčanov, ktorí tvoria väčšinu nakupujúcich v rakúskych pohraničných nákupných strediskách. Keďže nemáme rovnaké sviatky ako v zahraničí, nakúpiť môžu Bratislavčania aj počas dní, keď sú na Slovensku štátne sviatky. "Občas do Rakúska zájdeme na väčší nákup, keďže vidíme rozdiel hlavne v kvalite potravín,“ povedala pani Alexandra, jedna z nakupujúcich.

Zároveň dodala, že nakupovaniu počas sviatkov už neprepadáva. "Bolo to ťažké, ale zvykli sme si na to, že sú obchody zatvorené. Keďže sme z Bratislavy, ak nám nutne niečo chýba počas štátneho sviatku, vybehneme sem, do Rakúska. To sa však nestáva často a snažíme sa nakúpiť to, čo potrebujeme o deň skôr,“ dodala.

Zmenu v otváracích hodinách počas sviatkov priniesla novela Zákonníka práce, ktorá platí od júna minulého roku. Zamestnávatelia počas štátnych sviatkov nemôžu nariadiť či dohodnúť prácu so zamestnancom, ktorá slúži na predaj konečnému spotrebiteľovi. V prípade porušenia zákona môže byť obchodníkovi uložená pokuta až do výšky 100 000 eur.

Zatvorené obchody počas štátnych sviatkov sú bežné aj u našich susedov. Počas štátnych sviatkov nenakúpite v Maďarsku ani v Poľsku. V Česku sa úprava otváracích hodín dotkla iba niektorých sviatkov. V Nemecku sú skrátené aj soboty, Francúzsko má zatvorené počas nedieľ a niektorých štátnych sviatkov, v Holandsku a Belgicku počas sviatkov tiež nenakúpite. Veľká Británia má nedeľné nákupy obmedzené na šesť hodín.