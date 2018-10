Predávať energiu domácnostiam sa neoplatí, tvrdia alternatívni dodávatelia

„Viacerí alternatívni dodávatelia už nechcú na Slovensku predávať energie domácnostiam. Dôvod je jednoduchý – zle nastavená regulácia. V období, kedy sa cena elektriny na burzách šplhá k 60 eurám za megawatthodinu (MWh), nevidia dôvod, prečo by ju mali predávať za sumu okolo 48 eur za MWh. Tak to však kážu regulačné vzorce,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Magna Energia Martin Ondko.

Pre dodávateľov, ktorí nakúpili elektrinu v predstihu, kým stihla výrazne zdražieť, je podľa neho oveľa jednoduchšie ponúknuť ju na veľkoobchodnom trhu a slušne na tom zarobiť, než ju dodať domácnostiam pod cenu. Predávať za regulované ceny sa neoplatí ani dodávateľom, ktorí si zásoby nevytvorili a dnes musia nakupovať za trhové ceny. „Prečo by mali jednu megawatthodinu predať so stratou približne 12 eur?,“ uviedol Ondko.

Práve o tom je podľa neho však súčasná regulácia. Pri určovaní taríf pre domácnosti a malé podniky berie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) do úvahy sumy, ktoré už dávno nie sú aktuálne. Ceny pre rok 2019 sa totiž stanovujú na základe vývoja na burze v prvom polroku 2018. Tie sa od januára do júna pohybovali na úrovni od 36 do 45 eur za MWh. Preto ÚRSO dodávateľom priznáva náklad na kúpu komodity vo výške 40,49 eura za MWh. Spolu so zarátaním ďalších nákladov a zisku môžu elektrinu zákazníkom z regulovaného segmentu ponúknuť za približne 48 eur/MWh. A to napriek tomu, že dnes sa elektrina za túto sumu na burze kúpiť nedá, keďže je o približne 12 eur drahšia.

„Ak si dodávateľ nenakúpil dostatočné zásoby elektriny vopred, je takáto regulácia pre neho likvidačná. Ak aj nakúpil, pri veľkoobchodnom predaji zarobí na svojej elektrine niekoľkonásobne viac, než ak ju predá domácnostiam. Navyše, v takom prípade mu odpadá časť nákladov, s ktorými musí pri domácnostiach počítať. Výsledkom je, že rezidenčným zákazníkom chce elektrinu dodávať čoraz menej firiem,“ vysvetlil Ondko.

Podobná situácia vzniká podľa neho aj pri plyne. Ten dnes stojí na burze približne 26 eur za MWh, ale vzorce ÚRSO tlačia dodávateľov k tomu, aby ho predávali o pomaly štyri eurá lacnejšie. Prístup konkurencie, ktorá už nechce domácnostiam predávať energie so stratou, preto podľa Ondka Magna Energia plne chápe. Nateraz sa však nechce pridať k ostatným a dodávku pre domácnosti ukončiť.

„Už dnes fungujeme s nízkymi maržami. ÚRSO nás teda svojou politikou tlačí k tomu, aby sme dodávku pre domácnosti ukončili aj my. K tomu však nechceme pristúpiť, keďže by sme to voči zákazníkom nepovažovali za férový prístup. Vyzývame však kompetentných, aby súčasné nastavenie regulácie zmenili. Inak nám hrozí postupný koniec alternatívnych dodávateľov a návrat monopolu firiem s majetkovou účasťou štátu. Výsledkom bude horšia ponuka služieb a vyššie ceny,“ dodal Ondko.

Magna Energia, a.s., je alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu na slovenskom trhu. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007, na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Dodáva elektrinu aj plyn pre vyše 5000 domácností a do viac ako 11.000 firemných odberných miest.