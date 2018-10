Slovensko hospodárilo s nižším deficitom, Eurostat upravil svoje čísla

Schodok verejných financií Slovenska dosiahol v minulom roku 0,78 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z jesennej notifikácie deficitu a dlhu od Eurostatu, ktorý tak znížil pôvodne uvádzaný deficit verejných financií Slovenska z jarnej notifikácie o 0,26 percentuálneho bodu.

Oproti roku 2016 tak schodok verejných financií Slovenska podľa aktuálnych údajov Eurostatu klesol o 1,44 percen­tuálneho bodu.

Konkrétne dôvody úpravy notifikovaného schodku verejných financií však štatistici neuvádzajú. „Pri výpočte deficitu a dlhu za roky 2014 až 2017 sme vychádzali z najaktuálnejších dostupných údajov za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy a odporúčaní Eurostatu,“ uvádza Štatistický úrad SR.

Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová pripomína, že už jarná notifikácia Eurostatu so schodkom cez 1 % zlepšovala pôvodne rozpočtovaný schodok, ktorý bol na úrovni 1,3 % hrubého domáceho produktu. Za lepšími číslami podľa nej stojí pozitívny hospodársky vývoj. „Priaznivá fáza ekonomického cyklu spojená s oživením trhu práce pomáhala zvyšovať v posledných rokoch daňové a odvodové príjmy, čo výrazne pomohlo v konsolidácii verejných financií,“ uviedla.

Slovenský deficit sa tak dostal pod priemernú úroveň schodku v Európskej únii, ako aj v eurozóne, kde dosiahol zhodne 1 % hrubého domáceho produktu. V rámci krajín V4 dosiahla lepší rozpočtový výsledok iba Česká republika, ktorá vlani podľa Eurostatu hospodárila s prebytkom verejných financií vo výške 1,5 % hrubého domáceho produktu. Maďarsko vykázalo deficit na úrovni 2,2 % výkonu ekonomiky a Poľsko vo výške 1,4 % hrubého domáceho produktu.

Zároveň so znižovaním schodku sa podľa Eurostatu znižoval na Slovensku aj verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu. Kým v roku 2016 predstavoval hrubý dlh verejnej správy 51,77 % hrubého domáceho produktu, vlani to bolo 50,95 % výkonu ekonomiky. Nominálne však verejný dlh vlani stále rástol, a to o 1,177 mld. eur na 43,23 mld. eur.

V tomto roku ministerstvo financií očakáva ďalší pokles schodku verejných financií na 0,6 % hrubého domáceho produktu. Úroveň dlhu v pomere k výkonu ekonomiky by mala klesnúť na 49,41 % hrubého domáceho produktu.