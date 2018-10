Nie sme hordou horúcich hláv, chlácholí EÚ taliansky premiér

„Nie sme hordou horúcich hláv, ktorá prišla do vlády,“ povedal Conte, ktorý nie je členom žiadnej politickej strany. Conte sa snažil obhájiť návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý EK ostro skritizovala pre vysoké výdavky a deficit. Bez opatrení, s ktorými počíta rozpočet, by podľa neho talianska ekonomika opäť upadla do recesie.

Conte zdôraznil, že nikto nechce, aby Taliansko odišlo z eurozóny alebo Európskej únie (EÚ). „Neexistuje možnosť italexitu, ani možnosť vystúpenia z eurozóny.“

Ak EK odmietne rozpočtový návrh Ríma, „sadneme si za jeden stôl a budeme spoločne rozmýšľať“, čo ďalej, uviedol Conte. Jadrom sporu je nové zadlženie Talianska. Komisia označila fiškálne plány Ríma za „bezprecedentné“ porušenie rozpočtových pravidiel.

Vláda navrhuje deficit na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Conte zdôraznil, že to je horná hranica schodku. „Sme pripravení uvažovať aj o priškrtení. Nie je nevyhnuté, aby sme dosiahli 2,4 %.“ Závisieť to podľa neho bude od tempa rastu ekonomiky. Na porovnanie, predchádzajúci kabinet počítal s deficitom na úrovni 0,8 % HDP.

Konfrontačný tón nasadil taliansky vicepremiér a líder pravicovej strany Liga Matteo Salvini. Aj keď EK návrh rozpočtu odmietne, talianska vláda podľa neho „neustúpi ani o centimeter“.