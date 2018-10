Pekári žiadajú 15-percentné zdraženie, inak rožky neupečú

Zdraženie na úrovni 15 percent by pekárom pokrylo všetky zvýšené náklady. „Keď sa to spočíta je to okolo 15 percent, nechcem to zovšeobecňovať. Niektoré prevádzky majú vnútorné rezervy a iné nie,“ povedala v rozhovore pre TV Pravda predsedníčka Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

Lopúchová za pekárov varovalo, že ak ceny nenarastú budú deň po sviatku ľudia v obchode hľadať čerstvé pečivo márne. Môže sa tak stať, že vo štvrtok 27. decembra sa po vianočných sviatkoch síce obchody otvoria, ale čerstvé pečivo tam nebude. Pekári vraj cez sviatok nedokážu platiť vysoké mzdy, ku ktorým musia platiť od mája tohto roka aj vyššie nočné príplatky a tiež príplatky za prácu cez sviatky.

„Z trojhodinovej mzdy pekára sa suma s príplatkami môže vyšplhať až na 15 – 16 euro,“ dodáva s tým, že pre pekárenské firmy je to neúmerné. K radikálnym krokom v podobe prerušenia dodávok výrobkov po sviatkoch by pekári pristúpili vtedy, ak sa nebudú vedieť dohodnúť s obchodnými partnermi na zreálnení cien. S výnimkou slovenských reťazcov, obchodníci so zahraničným majiteľom tlačia podľa Lopúchovej pekárov do poklesu cien.

Situácia kedy sa pekári nevedia dohodnúť z obchodníkmi na cenách sa opakuje každý rok. Do takého vyhrotenia situácie, že by pekári hrozili zastavením dodávok, to však v minulosti ešte nezašlo.