Hodnota čínskeho obchodu so Severnou Kóreou od začiatku januára do konca septembra 2018 klesla o 57,1 % na 1,71 miliardy dolárov (1,49 miliardy eur) oproti predchádzajúcemu roku. Vyplýva to z oficiálnych colných údajov, ktoré Čína zverejnila v utorok.