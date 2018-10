Odvod pre reťazce je bližšie k schváleniu, prešiel do druhého čítania

Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov koaličnej SNS a plénum ho pri utorkovom hlasovaní posunulo do druhého čítania.