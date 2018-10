Biznis je biznis. Saudi podpísali investičné zmluvy za miliardy dolárov

Krajina podpísala spolu 25 investičných dohôd do ropného a plynárenského sektora a infraštruktúry s firmami ako Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton a Baker Hughes. Najväčšia saudskoarabská ropná firma Saudi Aramco uzavrela 15 predbežných dohôd, tzv. memoránd o porozumení, v celkovej hodnote 34 miliárd USD.

Cieľom FII, ktorá je duchovným dieťaťom korunného princa Muhammada bin Salmána, je získať zahraničné investície a podporiť tvorbu zúfalo potrebných pracovných miest. V minulom roku konferencia dostala krajinu na výslnie záujmu svetových podnikateľov, tento rok sa ale mnoho jednotlivcov a organizácií rozhodlo pre Chášukdžího akciu bojkotovať.

Korunný princ dorazil na konferenciu neskôr, pretože sa spolu s kráľom Salmanom v paláci stretol a kondoloval synovi a bratovi zabitého novinára Chášukdžího. Mnoho z 2000 účastníkov mu po jeho príchode zatlieskalo. Princ novinárom povedal, že je spokojný a označil konferenciu za skvelú.

V posledných dňoch účasť odriekli okrem iného ministri z USA, Británie, Holandska a Francúzska, šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová či britský miliardár Richard Branson alebo americký technologický investor Steve Case. Hoci americký minister financií Steven Mnuchin sa konferencie nezúčastnil, v pondelok sa v Rijáde zišiel s korunným princom.

Najvyšší predstavitelia niektorých západných bánk a firiem síce odriekli svoju účasť na konferencii pre obavy, že by mohli prísť o významné obchody, ale firmy poslali do Rijádu aspoň vedúcich pracovníkov na nižších úrovniach. Na to upozornil aj spravodajca BBC pre Blízky východ Sebastian Usher. Podľa neho sú rokovania medzi delegátmi pragmatické, pretože v Saudskej Arábii je v stávke ohromná budúcnosť a prekážka v podobe kauzy Chášukdží – akokoľvek je šokujúca – bude nakoniec prekonaná.

Najväčšiu delegáciu vyslalo do Saudskej Arábie Rusko, na čele so šéfom štátneho investičného fondu RDIF Kirillom Dmitrijevom. Ten uviedol, že Chášukdžího smrť treba vyšetriť a potrestať vinníka, nemožno ale ignorovať snahy krajiny o hospodárske a sociálne reformy. „Reformy Saudskej Arábie sú dôležité a stojí za to ich podporiť,“ povedal agentúre Reuters.