Tabuľkové platy preskočia minimálku

Za razantným zvyšovaním miezd stojí zmena tabuľkových platov, ktoré sa už od začiatku 2019 začnú na úrovni minimálnej mzdy, čo je suma 520 eur v hrubom. S príchodom nového roka sa na vyššie platy môžu tešiť školské kuchárky, školníci, opatrovatelia v domoch dôchodcov či štátni úradníci. Na razantné zvyšovanie platov ľudí štát v najbližších dvoch rokoch minie takmer 256 miliónov eur. V parlamente za zvyšovanie platov zamestnancov štátu v utorok hlasovalo až 145 poslancov z radov koalície aj opozície.

„Tento krok mal prísť už dávno. Je neúnosné, aby ľudia v štátnej správe pracovali za trojnásobne nižšie mzdy ako v súkromnom sektore. Štátni úradníci totiž rozhodujú o miliónových tendroch a ak ich nezaplatí štát, zaplatí ich mafia,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Podľa neho je zmena tabuľkových platov jedným zo systémových opatrení vlády. „Tiež si treba uvedomiť, že dnes na slabšie platených pozíciách pracujú väčšinou ľudia, ktorí majú tesne pred dôchodkom. Pri zachovaní nízkych platov o pár rokov nebude mať kto variť v školských jedálňach, a preto bude treba mzdy zvyšovať aj v ďalších rokoch,“ dodal Baláž. Ten je jedným z poradcov premiéra Petra Pellegriniho.

Aktuálne je až osem tabuľkových platov ľudí pracujúcich vo verejnej správe pod úrovňou minimálnej mzdy. Napríklad mladý školník po získaní výučného listu môže začať v škole opravovať veci za tabuľkový plat 246,50 eura. Zároveň mu riaditeľ školy každý mesiac vyplatí osobný príplatok vo výške 233,5 eura a výsledkom je minimálna mzda 480 eur. „Dnes môžu ísť mladí ľudia pracovať do automobiliek alebo zahraničia. Za minimálnu mzdu som ochotný pracovať v našej škole len ja. Mám päť rokov do dôchodku a práca v škole nie je náročná, len plat je naozaj veľmi malý,“ uviedol školník František Šuran. Ten opravuje poruchy na jednej zo škôl v Čadci. Je otázne, aký osobný príplatok bude mať od roku 2020. Ak by mu ho škola neznížila, konečný plat by mu výrazne poskočil.

Od roku 2020 mzdy od 572 eur v hrubom

Problém nízkych tarifných platov štátnych zamestnancov začal byť čoraz vypuklejší po tom, ako predchádzajúca vláda Smeru začala razantne zvyšovať minimálnu mzdu. Platy najslabšie zarábajúcich ľudí v rozmedzí rokov 2013 až 2018 stúpli z 338 na 480 eur v hrubom. „Aktuálne máme pod úrovňou minimálnej mzdy až osem tarifných tried a tento problém definitívne vyriešime s príchodom budúceho roka,“ uviedol minister práce Ján Richter. Podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy sa totiž mzdy zamestnancov o ďalších 10 percent zvýšia aj v roku 2020. V takom prípade o dva roky budú najnižšie platy štátnych zamestnancov začínať na sume 572 eur v hrubom.

Nové tabuľkové platy budú viac zohľadňovať aj počet odrobených rokov. Mzdy ľudí pracujúcich pre štát sa totiž zvyšujú aj v závislosti od odpracovaných rokov a aktuálne je strop stanovený na hranici 32 rokov. Už v roku 2019 budú najviac peňazí zarábať ľudia, ktorí pre Slovensko odpracovali 40 rokov. Ak niekto odpracoval pre štát viac ako 40 rokov, môže mať dnes základný plat vo výške 955,5 eura a v budúcom roku to bude až 1 248 eur.

Chaos pri dohode

„Pripomíname, že plat štátnych zamestnancov netvorí len tarifná trieda, ale aj osobný príplatok či odmeny,“ uviedol Úrad vlády SR. Práve jeho zástupcovia viedli s odbormi rokovania o zvyšovaní tabuľkových platov. Výsledkom je však pomerne chaotická dohoda, keďže niektoré v parlamente schválené tabuľkové platy sa s príchodom budúceho roka zvýšia o desať percent a iné nie. „Valorizácia v oblasti verejnej služby sa neuplatní pre základnú stupnicu od 1. januára 2019 a zvýši sa o 10 percent až od 1. januára 2020. Novela zákona totiž obsahuje už priemerné 10-percentné navýšenie platov zamestnancov zaradených v základnej stupnici,“ dodal Úrad vlády.

Zvyšné dve tarifné stupnice budú zvýšené o 10 percent v roku 2019 aj 2020. Konkrétne ide o platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Prvá platová tarifa štátnych zamestnancov sa totiž aktuálne začína na sume 480 eur v hrubom a po desaťpercentnom zvýšení bude 528 eur v hrubom. V parlamente schválený rast platov tiež zabezpečuje od januára budúceho roku vyššie mzdy pre zamestnancov Národnej rady, Verejnej ochrankyne práv a duchovných.