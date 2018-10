Trump tlačí na Fed: Zvyšovaním úrokov ohrozujete ekonomiku USA

„Hovorím len to, že som veľmi nešťastný, čo sa týka Fedu, pretože Obama mal nulové úrokové sadzby,“ povedal Trump pre WSJ. „Vždy, keď urobíme niečo skvelé, on zvýši úrokové sadzby,“ dodal. Trump poznamenal, že Powell „takmer vyzerá, akoby bol šťastný, že zvyšuje úrokové sadzby“. Prezident to však podľa WSJ odmietol ďalej rozviesť.

Trump uznal, že Fed je tradične nezávislý od politického vplyvu, uviedol WSJ. Naďalej však stupňuje svoje útoky na Fed a zdá sa, akoby aktuálnu výkonnosť ekonomiky hodnotil predovšetkým z hľadiska konkurencie medzi sebou a predchádzajúcim prezidentom Barackom Obamom.

„Ako sa, do pekla, dá konkurovať tomuto? A Obama – spomeňte si na to, je to veľmi dôležité – Obama mal nulové úrokové sadzby,“ uviedol Trump. Na otázku, či ľutuje nomináciu Powella do čela Fedu, odpovedal: „Ešte je príliš skoro na hodnotenie, ale možno.“

Powell už predtým zdôraznil, že časté Trumpove sťažnosti nemajú vplyv na jeho rozhodovanie ani na rozhodovanie ďalších predstaviteľov Fe­du.

Obama nastúpil do funkcie počas veľkej recesie, ktorá sa začala v decembri 2007. Fed v tom čase znížil úrokové sadzby na rekordné minimá a prijal ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky.

Fed tento rok zvýšil úrokové sadzby trikrát a vo všeobecnosti sa očakáva, že na konci roka ešte raz sprísni menovú politiku. Fed sleduje dva ciele, ktorými sú zabezpečenie plnej zamestnanosti a cenovej stability.