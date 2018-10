Pozadie výstavby Mochoviec odkrýva ďalšie vážne chyby

Výstavbu Mochoviec roky koordinoval taliansky Enel, ktorý je aktuálne na odchode zo Slovenských elektrární. Odborník na energetiku a podpredseda predstavenstva spoločnosti VÚJE (pôvodne Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava) Peter Líška vidí za neustálym predlžovaním termínov tretieho a štvrtého bloku Mochovciec pochybenia vedenia.

"Ľudia, ktorí prevádzkujú zariadenia a majú potom zrazu stavať… Nemali skúsenosti s výstavbou,“ hovorí Líška pre denník Pravda. Dakedy sa takéto stavby robili cez generálneho dodávateľa, vysvetľuje, no v tomto prípade to zastrešoval investor. Ten podľa Líšku zrejme nemal dostatok kvalifikovaných a skúsených ľudí.

Ďalšie strety, a tým aj časový sklz, vznikli aj pre organizáciu stavby, tvrdí Líška – robila sa totiž po miestnostiach, a nie ako pri predchádzajúcich blokoch po systémoch. Aj preto sa všetko o niekoľko rokov posunulo.

Už takmer šesť rokov malo mať Slovensko elektrinu aj z tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Atómka mala byť pôvodne kompletná už v roku 2012 respektíve 2013. Termín sa následne viackrát posúval. Ten posledný hovorí o spustení prevádzky tretieho bloku v druhom štvrťroku 2019. Štvrtý blok by mal nasledovať rok nato.

Líška: Dostavajú sa určite

Dokončia sa vôbec dva bloky Mochoviec alebo ich čaká fiasko? "Dostavajú sa určite,“ hovorí pre Pravdu Líška.

Okrem termínov sa však viackrát navyšoval aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Pôvodný rozpočet z roku 2008 počítal so sumou 2,8 miliardy eur. Ten najnovší už hovorí o 5,4 miliardy eur. Financie idú cez Slovenské elektrárne, kde má 34 percent štát, a tak ide navyšovanie rozpočtu na dostavbu na úkor verejných financií. Kvôli záchrane rozpočtu vláda odklepla aj akcionársku pôžičku 700 miliónov eur, cez ktorú zadotuje dostavbu odchádzajúci taliansky akcionár. Štát vyžadoval vstup akcionára ešte vlani v marci, keď ustúpil ohľadne navýšenia rozpočtu.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti VÚJE Mateja Korca je aj vo svete bežné, že takéto projekty majú určitý sklz a navyšuje sa rozpočet. Či je to v prípade tretieho a štvrtého bloku podstatné, môže ukázať len podrobná analýza, dodáva Korec. "Za nás môžem garantovať, že naša časť diela bude pripravená načas a v maximálnej kvalite,“ povedal pre Pravdu Korec.

Fukušima len ako alibi?

Navýšenie rozpočtu sa obhajovalo aj vyššími nárokmi na bezpečnosť po havárii v japonskej atómke Fukušima. Podľa Líšku však boli tieto zmeny v projekte Mochoviec urobené ešte pred touto haváriou. Nariadil ich Úrad jadrového dozoru (ÚJD). To potvrdila v nedávnom rozhovore pre denník Pravda aj jeho riaditeľka Marta Žiaková.

Líška tvrdí, že spoločnosť VÚJE, ktorá na Mochovciach tiež pracuje, navýšila cenu svojich prác len o 35 percent. Zodpovedá to podľa neho predĺženiu dostavby. "Čím dlhšie sme to robili, tým väčšie náklady na ľudí sme mali,“ hovorí.

Podľa Korca boli peniaze pod gesciou VÚJE vynaložené efektívne. "V súčasnej fáze by akýkoľvek nezdar už mal dopady pre všetkých zúčastnených,“ hovorí Korec. Ďalšie dva bloky Mochoviec Slovensko nevyhnutne potrebuje do svojho energetického mixu, tvrdí Korec. Spotreba energie rastie a s ďalším zvyšovaním sa ráta aj do budúcnosti. Vlani Slovensko spotrebovalo podľa VÚJE najviac elektriny od roku 1983. V tomto roku domáci odberatelia spotrebovali zatiaľ necelých 29 terawatthodín elektriny. Jadro malo vlani štvrtinový podiel na inštalovanej kapacite. V roku 2020 by spotreba mala narásť na 33 terawatthodín, a o ďalších desať rokov by to už malo byť 37,5 terawatthodín elektriny.

Bude atómka bezpečná?

Pochybnosti o dostavbe, ale hlavne bezpečnosti sa nakopili hlavne po nedávnom zverejnení zistení od bývalého talianskeho manažéra Enelu Maria Zadru. Tvrdil, že káble sú vystavené vysokým teplotám, ventily sú nesprávne namontované, káblové žľaby sú preplnené. Podľa ÚJD išlo len o hodnotenie momentálneho stavu – teda určitého stupňa výstavby.

"Pán Zadra neobjavil nič, o čom by sa nevedelo, dostal sa k výsledkom urobených kontrol, ktoré interpretoval na 90 percent účelovo,“ hovorí Líška. Za Mochovcami si stojí – je to dobrý projekt, tvrdí. Aj podľa šéfa VÚJE sú tvrdenia bývalého manažéra prehnané. Zadra napríklad tvrdil, že spoločnosť VÚJE posudzovala činnosti, ktoré na Mochovciach aj sama robila. Korec to popiera – išlo by totiž o konflikt záujmov. "Pochybnosti o bezpečnosti môžem absolútne vyvrátiť. Neviem si predstaviť, že by sa mohol spraviť akýkoľvek kompromis s ohľadom na jadrovú bezpečnosť,“ hovorí. Na základe zistení ÚJD sa riešili zvary. Zistilo sa totiž, že niektorí zvárači nemali skúšky potrebné pri takejto výstavbe.

Vyriešený je podľa Korca aj strašiak verejnosti – kam s vyhoretým jadrovým palivom. "Máme skladové priestory aj kapacity,“ hovorí. Existuje viacero variantných riešení, dodáva. Konkrétne miesta však nespresnil.

Tretí blok atómky je podľa posledných správ dostavaný na 98 percent. V lete prebehla studená hydroskúška, ktorá sa momentálne vyhodnocuje. Koncom roka by mala nasledovať horúca hydroskúška. Začiatkom budúceho roka by sa malo začať so zavážaním paliva. V druhom štvrťroku 2019 by sa mala v treťom bloku rozbehnúť prevádzka. Rok nato by sa mal pripojiť už aj štvrtý blok. Ten bol ku koncu marca dokončený na 85,1 percenta.

Dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce začali ešte v roku 2015 riešiť orgány činné v trestnom konaní vzhľadom na závažné zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ale výsledok stále nie je známy.