Z Bratislavy bude cez zimu lietať rekordných 31 pravidelných liniek

Ako letisková spoločnosť vo štvrtok informovala, ide o najvyšší počet leteckých spojení v celej histórii letiska v zimnom období. V zimnej sezóne od 28. októbra tohto roka do 30. marca 2019 budú na letisku v prevádzke tri nové priame letecké linky spoločnosti Ryanair do marockého Marrákešu a ukrajinského Kyjeva na hlavné letisko Boryspiľ, ako aj dopravcu Wizz Air do Ľvova tiež na Ukrajine.

„V porovnaní s minuloročným zimným letovým poriadkom, keď mohli cestujúci využiť 26 pravidelných liniek, ponúka tohtoročný zimný letový poriadok až o päť pravidelných leteckých liniek viac,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Okrem spomínaných troch úplne nových liniek sú novinkami v zimnom období aj pravidelné lety Ryanairu na Maltu, do cyperského Pafosu a gréckeho Solúna. „Tie pribudli len tento rok v marci, no v prevádzke budú aj počas zimnej sezóny,“ uviedol Pojedinec. „Po prvý raz bude počas zimného letového poriadku v prevádzke aj priama linka do Paríža – Beauvais, ktorú doposiaľ Ryanair prevádzkoval len počas letného obdobia,“ dodal šéf bratislavského letiska.

Pravidelné letecké linky z bratislavského letiska a späť bude cez zimné obdobie zabezpečovať šesť leteckých spoločností – Ryanair prevádzkuje 21 liniek, Wizz Air päť liniek (Sofia, Skopje, Londýn – Luton, Kyjev – Žuljany, Ľvov), České aerolínie dve linky do Prahy a Košíc, Air Cairo do egyptskej Hurghady, Pobeda do Moskvy a flydubai do Dubaja. Gruzínsky dopravca Georgian Airways bude linku do Tbilisi prevádzkovať do 6. novembra a v ponuke bude opäť na jar 2019.

„Zároveň sa do zimnej ponuky letov Ryanairu vracia aj sezónna linka do Eilatu-Ovda v Izraeli (Ryanair). Frekvencia letov do Moskvy stúpne na štyri týždenne, rovnako na štyri lety týždenne vzrastie počet letov Wizz Airu do Kyjeva – Žuljany a spiatočne,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. „Wizz Air už nebude prevádzkovať lety do Varšavy a Ryanair lety do Eindhovenu. Exotickou zaujímavosťou sú počas zimy charterové lety na Zanzibar, do Kene a Ománu,“ uviedla.

Zároveň od zimného letového poriadku čakajú na cestujúcich dvoma najväčšími nízkonákladovými spoločnosťami – Ryanair a Wizz Air – aj zmeny v podmienkach prepravy príručnej batožiny. „Obe spoločnosti bezplatne prepravia len menšiu príručnú tašku (kabelku, pánsku tašku, batoh), väčší kufor na kolieskach či väčšiu tašku si bude môcť na palubu zobrať len ten cestujúci, ktorý si zakúpi službu prioritný nástup,“ dodala Ševčíková.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.