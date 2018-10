Smartfóny fungujú vďaka 'káve'

Go Pas

Autor: Go Pas

Java je technológia, ktorá zahŕňa tak programovací jazyk, ako aj platformu, vysvetlil vývojár aplikácií Petr Adámek. Autor: Go Pas

Kde všade možno Javu nájsť?

Pôvodná idea Javy bola taká, že bude fungovať úplne všade od inteligentných chladničiek, práčok, televízorov. Potom prenikla do klasických informačných systémov. Naopak, tam, kde sa očakávalo jej dominantné nasadenie, tam veľmi neuspela. Ako slepá vývojová ulička sa ukázali applety, teda technológia, ktorá mala priniesť dynamické webové stránky. Tam dnes dominuje javascript. Existovala špeciálna verzia pre mobilné telefóny. Ľudia, ktorí si pamätajú obdobie pred mobilnými telefónmi, možno ešte java hry. Dnes ani tam Java nehrá špecifickú rolu.

Čo je vlastne Java? Programovací jazyk alebo platforma?

Je to technológia, ktorá zahŕňa tak programovací jazyk, ako aj platformu. Ide o jednu z hlavných technológií, ktorá sa využíva pre vývoj softvér, konkrétne hlavne pre vývoj informačných systémov, webových stránok a podobne. Nie je to, samozrejme, jediná technológia. Tých je mnoho. IT oblasť ide prudko dopredu. Vznikajú nové jazyky, technológie a prístupy. Java nepatrí medzi najstaršie, ale patrí medzi etablované a časom preverené technológie.

Java sa nepoužíva v mobilných telefónoch?

Špecifické postavenie má v smartfónoch s operačným systémom Android, ktorý je do značnej miery postavený na platforme Java. Aplikácie pre Android sa programujú buď v Jave, alebo v jazyku Kotlin, ktorý je alternatívou k Jave. Súčasťou Javy je akýsi virtuálny stroj, ktorý vykonáva ten program. Vďaka tomuto virtuálnemu stroju môžeme túto aplikáciu prevádzkovať na rôznych platformách. Na Androide nie je priamo Java, keďže došlo k licenčnému sporu spoločností Google a Oracle. Je tam vlastný virtuálny stroj, ktorý predstavuje podobné riešenie.

Čo majú spoločné Java a Javascript?

Iba časť názvu. A oba jazyky sú objektovo orientované. Inak sú diametrálne odlišné. Veľa ľudí si myslí, že sú podobné alebo príbuzné. Dôvod, prečo sú názvy podobné, má historické korene. Keď Java vznikla, tak spoločnosť Sun Microsystems videla jedno z hlavných použití práve na webe. Spoločnosť Netscape, ktorá v tej dobe vyvíjala svoj vlastný prehliadač, začala zvažovať ako alternatívu vlastný skriptovací jazyk, tak vznikol Javascript.

Java je bezplatná. Ako na nej zarába spoločnosť Oracle?

Java ako platforma a jazyk sú zadarmo. Spoločnosť Oracle poskytuje obrovské množstvo služieb, ktoré s tým súvisia. Poskytujú školenia, podporu, nadstavbové produkty. Java existuje ako open-source. Existuje aj komerčná verzia, ktorá bola donedávna bezplatná. Nedávno sa zmenili licenčné podmienky, teda je na ňu potrebná licencia. Biznis model je postavený na službách okolo, na podpore.