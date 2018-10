S&P zhoršila výhľad ratingu Talianska

Rating však neznížila, ako sa očakávalo, a zostáva v investičnom pásme. To by mohlo Rímu, ktorý sa dostal do sporu s Európskou komisiou (EK) pre návrh rozpočtu na budúci rok, priniesť isté uvoľnenie.

S&P v piatok ponechala rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni BBB, čo je dva stupne nad špekulatívnym pásmom. Agentúra však zhoršila výhľad ratingu na negatívny zo stabilného. To znamená, že S&P môže úverovú známku v blízkej budúcnosti znížiť.

S&P napriek tomu tvrdo skritizovala plány Talianska. Uviedla, že budúcoročný rozpočtový deficit prekročí cieľ stanovený vládou a že verejný dlh neklesne, ako sa plánovalo. „Nastavenie hospodárskej a fiškálnej politiky talianskej vlády zhoršuje perspektívy rastu ekonomiky, čo je kritický faktor vývoja vládneho dlhu k HDP,“ uviedla S&P.

Agentúra upozornila, že hospodárske a fiškálne plány Ríma narušili dôveru investorov, čo sa prejavilo aj nárastom výnosov štátnych dlhopisov, a varovala, že to môže spôsobiť problémy talianskym bankám, ktoré majú vo svojich portfóliách veľký objem talianskych štátnych dlhopisov. Ďalšie zvyšovanie výnosov dlhopisov môže znížiť kapacitu bánk financovať ekonomiku.

S&P očakáva, že rozpočtový deficit v roku 2019 dosiahne až 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), a nie plánovaných 2,4 % HDP. Verejný dlh, ktorý vlani predstavoval 131,2 % HDP, by mal zostať v najbližších troch rokoch stabilný na úrovni 128,5 % HDP.

Agentúra považuje vládne prognózy rastu ekonomiky (1,5 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020) za príliš optimistické a znížila svoje predpovede pre oba nasledujúce roky z 1,4 % na 1,1 %: „Očakávame, že stimuly pre dopyt, ktoré prinesú vládne fiškálne opatrenia, budú len krátkodobé.“

S&P kritizovala predovšetkým plán vlády znížiť vek odchodu do dôchodku. Uviedla, že prípadná plná realizácia tohto plánu „ohrozí dlhodobú udržateľnosť verejných financií“.

„Negatívny výhľad odráža riziko, že rozhodnutie vlády týkajúce sa ďalšieho zvýšenia verejných pôžičiek – okrem zhoršenia už aj tak slabej fiškálne pozície Talianska, udusí začínajúce sa zotavovanie súkromného sektora,“ uviedla S&P.

Talianske dlhopisy by mohli v pondelok (29.10.) posilniť, keďže S&P rovnako ako predtým Moody's ponechali rating krajiny v investičnom pásme. Banka ING Group už pred zverejnením správy S&P odhadovala, že riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči referenčným nemeckým bondom by sa mohla zmeniť na 250 bázických bodov z 310 bodov v piatok, predovšetkým ak by sa dosiahol rozpočtový kompromis s EK.