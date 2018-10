Škoda Auto nestíha vyrábať, v hre je stavba nového závodu

Česká automobilka Škoda nestíha výrobu a stráca tak časť zákazníkov. Na novembrovej dozornej rade spoločnosti sa má preto rozhodnúť, či sa pustí do budovania nového zahraničného závodu. Uviedli to v pondelok na svojom portáli Lidové noviny (LN).

„Očakávame, že aj tento rok presiahne dopyt naše výrobné možnosti. Dôsledkom tak budú dlhšie dodacie lehoty,“ povedala LN hovorkyňa automobilky Kamila Biddle.

Situácia sa môže ďalej zhoršovať. Ak firma nenájde nové kapacity, mohla by budúci rok stratiť až 200 000 zákazníkov. Ambíciou Škody je pritom do roku 2025 predávať dva milióny áut ročne. Tento rok to bude niečo cez 1,2 milión vozidiel. Rozhodnutie postaviť výrobný závod napriek tomu ďalej odďaľuje, keďže rizík je stále príliš veľa.

Európsky trh s automobilmi prestal rásť a nastupujú obavy z recesie. „Automobilky znižujú svoje objednávky,“ uviedol Pavel Juříček, majiteľ spoločnosti Brano Group, ktorá vyrába autodiely. Podľa neho v obore silnejú obavy z možného poklesu trhu s autami, a preto sa výrobcovia snažia šetriť a odkladajú svoje investície. „Nie je možné, aby trh rástol donekonečna,“ skonštatoval Juříček s tým, že niektorí zákazníci znižujú objednávky dielov o desiatky percent.

Navyše, stále nie je jasné, ako Škodu ovplyvní nastupujúca elektromobilita aj nové európske emisné normy. Firma, ktorej úspech stojí na popularite naftovej Octavie, si bude musieť zákazníkov získať aj hybridmi a elektromobilmi. Že to nebude zadarmo, ukazuje aj plán vývoja prevádzkového zisku, ktorý tento rok nevedomky zverejnil (už preto bývalý) nórsky pretekár značky Ol Christian. Z neho vyplýva, že Škoda pre prísnejšie emisné štandardy a investície v Indii čaká výrazný prepad ziskovosti.

Stavba nového závodu by tak znamenala ďalšiu záťaž. Zatiaľ sa Škoda snaží uspokojiť vysoký dopyt využívaním výrobných závodov materského koncernu Volkswagen. Napríklad časť vozidiel Yeti a Octavia sa do Európy dovážala a dováža z Ruska. Z Mladej Boleslavi sa karosérie Fabií vozia na lakovanie do nemeckého Osnabrücku. Tam sa navyše začne na konci roka montovať model Karoq. Celkom sa ich tam má vyrobiť 45.000.

„Tieto opatrenia nie sú dostatočné. V súčasnosti analyzujeme niekoľko vhodných lokalít pre úplne nový výrobný závod mimo Česko,“ potvrdila hovorkyňa Biddle.

V hre je presun výroby novej generácie Superbu do nemeckého Emdenu. Otázkou tiež zostáva, kde sa budú vyrábať očakávané nové modely, ktoré Škoda chystá. Napríklad malé SUV, či avizované elektromobily.

Kde by mohla nová továreň vyrásť, nechce Škoda komentovať. Rokovania odmietajú potvrdiť aj organizácie, ktoré majú do jednotlivých krajín lákať nové investície. Mnohé ale môžu naznačiť posledné automobilové investície v Európe. Prakticky všetky vznikajú v regióne strednej Európy, kde je hustá sieť dodávateľov, technicky vzdelaná pracovná sila a oproti západnej Európe aj nižšie mzdy.

Maďarsko napríklad oznámilo príchod BMW a rozšírenie závodu Daimleru. BMW chceli získať aj Slovensko a Rumunsko. Maďarsko dostalo prednosť, pretože ponúklo vysoké stimuly a nízke dane.

Nedostalo sa tak napríklad na košickú priemyselnú zónu, ktorá je dosť ďaleko od západu Slovenska, kde sa na malom území tiesnia automobilky Volkswagen, Peugeot, Kia a Jaguar. K dispozícii je ale stále aj zóna pri maďarskom Miškolci. Je však neďaleko Debrecína, kde svoj nový závod postaví BMW. To by Škode mohlo situáciu skomplikovať, pretože v regióne „vysaje“ potrebných odborníkov.

Škoda ale môže prekvapiť. Automobilový priemysel totiž priťahuje aj Turecko. Z tejto krajiny do Česka dovážajú napríklad značky Ford, Toyota, Hyundai či Fiat.