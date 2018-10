Šéf pošty Helexa: Čakať na poštách sa nebude. Pozrite si video

Čo je dnes hlavným zdrojom príjmov Slovenskej pošty?

Hlavným zdrojom príjmov Slovenskej pošty sú výnosy z listovej služby. Primárne univerzálnej služby, teda služby, ktorú v zmysle zákona poskytujeme na celom území Slovenska. Veľmi dobre nám rastú príjmy aj z iných kategórií, špeciálne výnosy z balíkových služieb.

Akú úlohu zohrávajú listové zásielky?

Je to podstatná časť našich príjmov. Záujem nám klesá. Nielen u bežného obyvateľstva, ale aj v korporátnom segmente, kde veľké spoločnosti elektronizujú svoju komunikáciu so zákazníkmi. Elektronicky čoraz viac komunikujú samozrejme aj bežní ľudia. Máme na tento biznis nastavené fixné náklady, ktoré nám dokonca v čase stúpajú, napríklad z dôvodu zvyšovania sa ceny práce.

Podľa plánov na rok 2018 mala byť pošta v pozitívnom hospodárskom výsledku. Prečo nakoniec nebude?

Keď som prišiel do Slovenskej pošty 1. júla 2018 ako generálny riaditeľ, našiel som tu v podnikateľskom pláne naplánovaný kladný hospodársky výsledok. V realite však bola pošta už vtedy v strate. Je to spôsobené predovšetkým poklesom listových zásielok. Ako som spomínal, síce nám klesajú výnosy z listových zásielok, no nielen v súvislosti so zásielkami nám rastú náklady. Ďalšie náklady so sebou prináša nový biznis, napríklad v segmente balíkov.

Môžeme teda povedať, že najväčšou konkurenciou pošty je internet?

Najväčšou konkurenciu pošty je určite internet a elektronizácia ako taká.

Akú konkurenciu predstavujú súkromné kuriérske služby?

Slovenská pošta je dnes lídrom v oblasti balíkov a doručovaní balíkov z e-shopov na Slovensku. Podľa exkluzívneho prieskumu spoločnosti 2muse najviac tovaru doručuje Slovenská pošta, s ktorou má pri nákupe cez internet skúsenosť až 70 % opýtaných. Až 92 % ľudí hodnotí aspoň jeden zo spôsobov doručenia balíka Slovenskou poštou pozitívne. Máme najväčšiu flotilu so 450 kuriérmi a autami a viac ako 1¤500 pôšt, kam môžeme balík zákazníkovi doručiť podľa jeho výberu. Balík je možné doručiť aj do balíkoboxu. Ide o akési trezory na balíky, typicky sú na miestach, kde sa dá dobre parkovať – pri nákupných centrách, pri niektorých veľkých poštách. Ľudia čoraz viac začínajú akceptovať takúto formu doručovania. Radi by sme však otestovali menšie balíkoboxy a išli bližšie k adresátom. V niektorých severských krajinách je trend taký, že takmer každý bytový dom má svoj vlastný balíkobox. Nie je tam potreba čakať na kuriéra alebo navštíviť poštu. V budúcnosti plánujeme na takýchto boxoch postaviť jeden pilier nášho balíkového biznisu.

V budúcnosti bude mať teda každý panelák vlastný box?

Je to našou ambíciou. Pochopiteľne je tam otázka nákladov. Jednou z možností v poštovom biznise je zdieľať náklady podobne ako v telekomunikačnom biznise pri budovaní najnovších sietí. Viem si predstaviť, že v budúcnosti sa bude zdieľať kuriérska sieť. Je to otázka mentálneho nastavenia hráčov na trhu. Čo sa týka balíkoboxov, dnes už vo svete existuje sieť zdieľaných boxov. Myslím si, že spoločne so stavebnými firmami a združeniami vlastníkov bytov nájdeme spôsob, ako takýto rozvoj prefinancovať. Pochopiteľne, Slovenská pošta nemôže niesť všetky takéto investície. Máme síce veľmi slušný rast výnosov z balíkového biznisu, na druhej strane to generuje aj extra náklady. Naše vrecká nie sú bezodné a musíme riešiť otázku efektivity.

Predstavili ste novú víziu pošty do roku 2020. V čom má spočívať?

Po tom, čo som prišiel na poštu, sme spolu s kolegami vypracovali novú stratégiu s názvom Pošta 2020. Táto stratégia má dva základné piliere: „moderná pošta sa neustále zlepšuje“ a „moderná pošta je efektívna“. V zlepšovaní máme štyri priority. Prvá priorita je balíkový biznis. Druhá hovorí o službách štátu: pošta je dnes veľmi významným partnerom štátu napríklad v službách výpisu z registra trestov, obchodného registra a podobne. Zároveň tu dnes máme prioritu číslo jeden, a tou je spustenie centrálneho doručovania, kde pošta je strategický partner štátu. Zásielky, ktoré sa nebudú posielať elektronicky, bude Slovenská pošta tlačiť, obálkovať a doručovať priamo občanovi. Štát takto racionalizuje svoju komunikáciu. Tam, kde je možné elektronické doručovanie, sa bude doručovať elektronicky. Kde nie, bude sa doručovať papierovo. Eliminujú sa duplicity a proces sa zjednoduší. V rámci spolupráce so štátom sa snažíme nájsť aj recept na to, ako nahradiť výpadok výnosov súvisiaci s antibyrokratickým zákonom. Slovenská pošta príde o niektoré výnosy z výpisov, lebo ich občania už nebudú musieť predkladať. Treťou prioritou je partnerstvo finančné. Ide napríklad o zjednodušenie výberov hotovosti na pošte či platenie faktúr cez pay-by-square. Pozeráme sa aj na iné oblasti, ako napríklad na zavedenie splátkového predaja. Chceli by sme potom v pobočkách predávať, splátkovať a našim zákazníkom doručovať aj hodnotnejšie tovary, napríklad elektroniku.

Čo bude so sieťou kamenných pobočiek? Ľudia nie sú spokojní najmä s dlhým čakaním v pobočkách, zamestnanci zase s pracovnými podmienkami.

Poslednou z hlavných priorít v oblasti neustáleho zlepšovania sa je spokojnosť zamestnancov. Chceme byť firmou, ktorá má spokojnejších zamestnancov ako dnes. Výrazne nám rastie oblasť personálnych nákladov, napriek tomu máme priemernú mzdu na pošte na úrovni 780 eur, čo je pod priemerom národného hospodárstva. V niektorých lokalitách máme veľký problém získať nových kolegov alebo udržať existujúcich zamestnancov. Keď hovoríme o poštách, dnes nemáme obsadené niektoré priehradky aj preto, že nemáme dosť ľudských zdrojov. Radi by sme však vyšli v ústrety ľuďom, ktorí si prichádzajú na poštu vyzdvihnúť balíky. V blízkej dobe spustíme pilotný projekt prioritného vydávania balíkov v 50 až 100 pobočkách. Budeme testovať dva prístupy – v 50 pobočkách budeme upravovať vyvolávací systém, v ďalších maximálne 50 to skúsime aj bez vyvolávacieho systému. Chceme to urobiť tak, aby spokojnosť iných zákazníkov v pobočkách neutrpela. Ďalšiu vec, ktorú zvažujeme otestovať, je poobedňajšie až večerné doručovanie oznamovaných zásielok. Uvidíme, do akej miery to ovplyvní vyťaženosť pobočiek. Vďaka pilotnému projektu budeme môcť nastaviť procesy tak, aby nám pomohli odbremeniť pobočky. Sám som zvedavý, či to bude mať ten efekt, pretože ľudia chodia do pobočiek aj pre iné operácie.

Aký je váš cieľ v priemernej mzde, kam by ste sa chceli dostať?

Zatiaľ uzatvárame návrh podnikateľského plánu na rok 2019. Ako som povedal, mzda nie je jediný faktor motivácie, aj keď je veľmi významný.

Schválili sme zmenu v štruktúre manažmentu, ktorá začne platiť od začiatku budúceho roka. Zrušili sme niektoré úrovne riadenia," povedal Peter Helexa. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Kedy Slovenská pošta dosiahne zisk? Bude to v budúcom roku?

Dnes je pošta v strate. Ak by sme neurobili potrebné kroky, negatívne trendy by pokračovali aj v roku 2019 a strata by sa na budúci rok podstatne prehĺbila. Rok 2018 nám najviac potiahli do mínusu poklesy výnosov z univerzálnej služby. Mali sme aj problémy terminálnych odmien, ktoré platíme zahraničným poštám za to, že listy doručia vo svojej krajine. V budúcom roku pošta ešte v zisku nebude. V roku 2019 očakávame ďalší pokles listovej služby. Navyše, dodávatelia na nás prenášajú náklady na zvyšovanie ceny práce. Roky 2018 a 2019 sú na to, aby sme firmu prenastavili.

Plánujete prepúšťať zamestnancov?

Schválili sme zmenu v štruktúre manažmentu, ktorá začne platiť od začiatku budúceho roka. Zrušili sme niektoré úrovne riadenia. Zároveň sme sa pozreli aj na administratívne kapacity. Tam sme racionalizáciou dosiahli úsporu takmer dva milióny eur ročne. To je jeden z možných zdrojov, ktoré môžeme použiť na úpravu miezd. Na základe procesnej a organizačnej analýzy príde k ďalšej optimalizácii. Z hľadiska pobočkovej siete dnes prepúšťanie neplánujeme. V niektorých oblastiach nevieme zohnať ľudí. To musíme zmeniť. Musíme ľudí presvedčiť, že je dobré byť poštárom, oplatí sa to, je to dôstojné zamestnanie s dôstojným platom a pracovnými podmienkami. Nebude to jednoduché ani rýchle.

Uvažujete o zamestnávaní cudzincov?

Uvažujeme. Máme v tejto oblasti rozbehnuté aktivity. Stretávame sa tu s intenzívnou konkurenciou od iných zamestnávateľov. U nás je však dôležitá aj retencia, udržanie si existujúcich kľúčových zamestnancov. My sme mali za rok 2017 fluktuáciu na úrovni 18,5 percenta. Tento rok to bude možno o nejaké percento menej. Nabrať a adaptovať 18 percent z 13-tisíc ľudí je extrémna záťaž na organizáciu. Tento problém však nemáme všade, ale len v niektorých oblastiach.

Plánujete zdražovanie?

Od 1. septembra sme upravili tarify medzinárodných zásielok. V súčasnosti nemáme v pláne upravovať tarifu v roku 2019.

Prečo?

Je tu dosah na zákazníka, ktorý by mohol reagovať zvýšenou rýchlosťou prechodu smerom na elektronickú komunikáciu. Myslím si, že pošta potrebuje zmeniť štrukturálne svoje fungovanie. Zvýšením cien bez zmien by sme len „dolievali“ peniaze do modelu, ktorý možno nie je efektívny. Namiesto zvyšovania cien budeme prioritne riešiť štrukturálne fungovanie firmy.

Pošty predávajú aj tovary ako napríklad aviváž. Je predajnosť týchto produktov taká vysoká, že sa to oplatí?

Áno, máme niektoré „bestsellery“. Napríklad aviváž do skupiny dobre sa predávajúcich tovarov patrí. Pokiaľ na predaji tovaru vieme dosahovať maržu tak, aby nebol narušený imidž pošty, je to legitímne. V budúcnosti však chceme predávať aj hodnotnejší tovar. Peniaze, ktoré získame, sú zaujímavé, v budúcnosti očakávame, že to bude viac.

Koľko ľudí využíva elektronické oznamovanie zásielok?

Službu elektronického oznamovania zásielky si aktivovalo približne 60-tisíc zákazníkov. Našou ambíciou je, aby ich bolo viac. V rámci procesnej analýzy sa budeme pozerať aj na to, ako proces aktivácie služby vylepšiť.

Koľko ľudí využíva elektronický podací hárok?

Máme zaregistrovaných zhruba 200-tisíc zákazníkov.

Pripravuje pošta vlastnú aplikáciu, prípadne inú elektronizáciu?

V prvej polovici roka 2019 plánujeme spustenie mobilnej aplikácie. Tá bude mať funkcionalitu, akú poskytujú kuriérske spoločnosti inde v Európe. V aplikácii by sme radi tiež zákazníkovi dali možnosť vidieť, koľký je v poradí na pošte, kde je vyvolávací systém. Takisto by sme radi umožnili zarezervovať si konkrétny čas v konkrétnej pobočke na vybranú operáciu.

Ako sa vyvíja počet balíkov prichádzajúcich na Slovensko z ázijských krajín?

Z ázijských krajín sú k nám v prevažnej väčšine doručované listové zásielky, ktoré povoľujú aj zasielanie drobného tovaru a počet takýchto zásielok jednoznačne narastá. Napríklad v roku 2017 Slovenská pošta spracovala zhruba 10 miliónov kusov listových zásielok s obsahom tovaru, ktoré pochádzali z ázijských krajín. V roku 2016 to bolo celkovo takmer 7 miliónov kusov zásielok. Slovenská pošta pracuje v tejto oblasti v dvoch rovinách. Jednou je, že spracúva zásielky z Ázie, za čo dostáva terminálne odmeny. Vnímame to ako slušný biznis model a prevádzkovú výzvu. Druhou oblasťou je spracovanie zásielok z Ázie nielen pre Slovensko, ale aj okolité trhy. Slovenská pošta sa môže stať priesečníkom. Pre sprísňujúce sa podmienky ciel a daní začínajú čínske obchody budovať sklady v Európe. My, pochopiteľne, máme ambíciu pôsobiť aj v tejto skladovej oblasti. Slovenská pošta má na to všetko potrebné vybavenie.

Budete otvárať nové balíkové centrum?

V tejto oblasti máme niekoľko projektov. Jedno z centier dnes staviame nanovo vo Zvolene. Sme v úvodných fázach projektu. Predpokladáme, že v roku 2019 ho budeme schopní postaviť a vybaviť modernou linkou na spracovanie zásielok. V Bratislave začíname výrazne pociťovať požiadavky na zvýšenie kapacít. Očakávame, že počas Vianoc nám narastie počet spracovaných zásielok medziročne o 30 percent.

Ako je možné, že z Ázie chodia často zásielky úplne zadarmo?

Znamená to, že dopravu niekto dotuje. Je to na ekonomike konkrétneho e-shopu. Verte mi, že terminálne odmeny určite nie sú zadarmo a aj čínske obchody začínajú účtovať poplatky za doručenie.