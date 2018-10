Eurozóna sprísni kritéria pre nových záujemcov o euro

Podpredseda Európskej komisie pre euro Valdis Dombrovskis sa v pondelok chystá na návštevu Chorvátska, ktoré dúfa, že bude môcť vstúpiť do tzv. čakárne na euro do roku 2020. Ale po gréckej dlhovej kríze a škandáloch v súvislosti s praním špinavých peňazí v Lotyšsku a Estónsku môže Európska únia (EÚ) požadovať viac od budúceho člena eurozóny než iba splnenie kľúčových kritérií.

Pre východoeurópske krajiny, ktoré sa obzerajú po eure, sa tak práve posúvajú ciele.

Bulharsko je poslednou bývalou komunistickou krajinou, ktorá má na dohľad jednotnú menu. V auguste vláda v Sofii schválila plán zavedenia spoločnej meny, ktorý počíta so vstupom do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, tzv. čakárne na členstvo v eurozóne a bankovej únii, do konca júna 2019. Bolo pritom nútené akceptovať prísnejšie podmienky ako predchádzajúci uchádzači o euro. A ministri financií krajín eurozóny uviedli, že nové podmienky sa budú uplatňovať aj vtedy, keď sa budú o vstup uchádzať Chorvátsko a Rumunsko.

Bulharsko už teraz spĺňa formálne kritériá pre prijatie eura a dúfalo, že požiada o vstup do ERM-2 už toto leto. No po dlhových problémoch v Grécku a škandáloch s praním špinavých peňazí v pobaltských krajinách musela bulharská vláda akceptovať ďalšie požiadavky. Tie zahŕňali spoluprácu s bankovou úniou a kroky na potlačenie korupcie.

Pri predchádzajúcich žiadostiach o zavedenie spoločnej meny eurozóna zatvárala oči pred kvalitou inštitúcií a ich riadením, čo čiastočne spôsobilo európsku dlhovú krízu, uviedol Lorenz Unger, analytik spoločnosti BMI Research. Po sprísnení prístupových kritérií však bude eurozóna posudzovať aj bankový dohľad, inštitucionálnu a reálnu konvergenciu uchádzačov o členstvo, dodal.

Nové vstupné podmienky sa tak určite budú vzťahovať aj na Chorvátsko, ktoré minulý týždeň zopakovalo, že sa chystá vstúpiť do ERM-2 do roku 2020.

Rumunsko však nie je vo svojich plánoch tak ďaleko. A aj v jeho prípade panujú obavy z korupcie, čo je problém, ktorý drží oba susedné štáty (Rumunsko a Bulharsko) mimo schengenského priestoru. Ďalšie obavy v prípade všetkých troch uchádzačov vyvolávajú rozdiely v bohatstve v porovnaní s majetnejšími krajinami EÚ. Preto blok naliehavo vyzýva Bulharsko, svojho najchudobnejšieho člena, aby zabezpečilo trvalo udržateľnú ekonomickú konvergenciu, s čím sa napríklad pobaltské štáty nestretli, keď žiadali o vstup do ERM-2.