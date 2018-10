Facebook dostal pokutu za Cambridge Analytica

Londýnska konzultačná firma Cambridge Analytica, ktorá pracovala pred americkými voľbami 2016 pre volebný tím Donalda Trumpa, ukončila svoju činnosť v máji. Facebook priznal, že ešte počas kampane stihla neoprávnene získať prístup k osobným údajom asi 87 miliónov používateľov. Hoci podľa vyhlásenia britskej konzultačnej spoločnosti išlo o oveľa nižší počet dát, mohli byť vážne zneužité. Jej bývalý pracovník Christopher Wylie prehovoril o tom, že firma sa zameriavala na vytváranie psychografických profilov, ktoré sa dali využiť na ovplyvnenie hlasovania niektorých ľudí. Bolo podozrenie, že mohla mať prsty aj vo výsledku amerických volieb alebo v kampani v súvislosti s brexitom.

Už vo februári berlínsky súd Facebooku pod hrozbou pokuty 250-tisíc eur nariadil, aby upravila podmienky nakladania s osobnými údajmi. Súd vtedy rozhodol, že americká spoločnosť porušovala zákon o ochrane osobných údajov, pretože pre ich využívanie nezískala informovaný súhlas používateľov sociálnej siete. To ešte neplatilo nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré je účinné od mája tohto roku. Už vo februári 2016 dostal Facebook od nemeckého súdu pokutu 100-tisíc eur za to, že sa neriadil príkazom adekvátne informovať užívateľov o tom, ako využíva ich duševné vlatníctvo, napríklad videá a fotografie.

Komisárka pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Európskej únie Věra Jourová, ktorá patrí k častým a veľmi ostrým kritikom Facebooku, v debate na túto tému pred pár mesiacmi povedala: „Hovorí sa, že spôsob, akým riešime ochranu osobných údajov, je základným právnym problémom našej doby. Prípad Facebooku a Cambridge Analytica ukazuje, že ochrana osobných údajov môže mať obrovský vplyv na demokraciu a aj na voľby.“

Pokuta nestačí

Pokuta britského úradu na ochranu údajov, ktorou teraz potrestal Facebook v súvislosti so škandálom okolo Cambridge Analytica, predstavuje 500-tisíc libier, teda 567-tisíc eur. „Nech je pokuta akokoľvek vysoká, je nepostačujúca,“ komentuje ju advokátka Natália Michalovová. „Takto voľne predávajúce sa osobné údaje môžu mať nedozerné následky na užívateľov sociálnych sietí. Facebook nepreukázal, ako sa s hacknutými údajmi naložilo, kde skončili a aké opatrenia prijal, aby sa táto situácia nezopakovala.“ Podľa nej je prijatie technických opatrení zo strany Facebooku na zabránenie podobným situáciám nevyhnutné.

Zakladateľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg musel po prevalení škandálu vysvetľovať únik informácií pred americkým Kongresom aj pred Európskym parlamentom. Úrad komisára pre informácie (ICO) teraz konštatoval, že spoločnosť Facebook sa dopustila „vážneho porušenia zákona o ochrane údajov“. Úrad tiež dospel k záveru, že v rokoch 2007–2014 „spracovávala osobné informácie používateľov nečestne, keď umožnila vývojárom aplikácií prístup k svojim informáciám bez dostatočne jasného a informovaného súhlasu“. Šéfka ICO Elizabeth Denhamová konštatovala: „Facebook dostatočne nechránil súkromie svojich používateľov pred, počas, ani po nezákonnom spracovaní týchto údajov.“

Len nedávno mal Facebook ďalší problém, hackeri sa zmocnili údajov takmer 30 miliónov užívateľov. Podľa Michalovovej sú takéto úniky osobných údajov veľkým problémom. „Ako advokátka vidím problém v tom, že cez internet sa nepredávajú len topánky a oblečenie, ale aj zbrane, drogy, pornografický materiál a podobne. Hackeri, teda kriminálnici z radov informatikov, môžu takto prostredníctvom krádeže našich údajov kedykoľvek zneužiť našu identitu na rozvoj tohto druhu ilegálneho obchodu,“ povedala. Advokátka sa zároveň pýta: „Bol to však jediný cyber attack, ktorý sa udial? Neexistuje spôsob, ako sa to dozvedieť. Prístupové údaje na túto záhadu má len Facebook.“ Dodáva, že peňažná pokuta, ktorú v tejto súvislosti Facebook od EÚ riskuje, je vo výške 1,63 miliardy dolárov. Ešte v septembri sa v súvislosti s týmto útokom hovorilo o úniku dát až 50 miliónov užívateľov. „Ale ani v tomto prípade nikto zo strany Facebooku dosiaľ nepodal informáciu o tom, ako sa s nimi naložilo,“ vraví advokátka. Dopĺňa, že problém sa netýka len osobných dát, ale aj citlivých údajov, ako sú Pay pall, heslá do internetbankingu a prístupové heslá k platobným kartám. „Ak je možné zneužiť tieto, sme si istí, že nebude možné zneužiť aj prístupové heslá do štátnej kasy?“ pýta sa.

Írsky úrad koná

Aj keď podľa advokátky Facebook ubezpečil, že nedošlo k nabúraniu systému Messenger, Messenger Kids, Instagram, Whatsapp, Oculus či ďalších aplikácií, stojí za úvahu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo riskujeme, keď sa na Messenger napojí kriminálnik a zneužije detskú naivitu. „Podľa poslednej oficiálnej správy z Írska írsky úrad na ochranu osobných údajov začal voči Facebooku konanie, v ktorom ho žiada o vysvetlenie spôsobeného stavu a o vyvodenie dôsledkov voči nemu,“ vraví advokátka. Práve írsky úrad je totiž v tejto veci príslušný konať, keďže Facebook, podobne ako ďalšie internetové giganty, si v tejto krajine známej ako daňový raj zaregistroval svoje sídlo, s cieľom vyhnúť sa plateniu daní zo svojich obrovských ziskov. To predstavuje ďalší vážny problém, s ktorým si EÚ zatiaľ nevie poradiť, hoci pripravuje určité opatrenia. Spoločnosť tiež musí podľa advokátky vysvetliť, či došlo k nerešpektovaniu generálneho nariadenia na ochranu osobných údajov platného v celej EÚ – GDPR.