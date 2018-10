Česi zvažujú predĺžiť životnosť jadrovej elektrárne Dukovany

Životnosť jadrovej elektrárne Dukovany by sa mohla predĺžiť o desať rokov. Náklady by boli 20 miliárd korún (773 miliónov eur), nový jadrový blok by pritom stál zhruba 200 miliárd (7,73 miliardy eur). Povedal to v utorok premiér Andrej Babiš (ANO) pred odletom na Slovensko na oslavy vzniku Československa.