Rattaj: Nižšia DPH dáva priestor na zníženie cien za ubytovanie

Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 % dáva priestor na zníženie cien v budúcom roku. Cestovný ruch na Slovensku sa tak ľahšie vyrovná konkurencii v okolitých krajinách. V diskusnej relácii na Tablet TV to povedal najväčší akcionár Tatra Mountain Resort (TMR) Igor Rattaj.

„Zníženie DPH na ubytovacie služby na 10 % je správny smer. V Rakúsku to napokon funguje. Pri 20 % DPH máme v okolitých krajinách veľkú konkurenciu. Takýto skok a zníženie nám dáva priestor na úpravu cien nadol. Bolo by správne, keby sme sa prispôsobili okolitým krajinám. Vzorom nám môže byť Rakúsko, ktoré z turizmu reálne žije,“ konštatoval Rattaj, ktorý víta aj zavedenie rekreačných poukazov. Napriek tomu, že viac ako dve tretiny turistov sú zo Slovenska, nepovažuje toto opatrenie za kontraproduktívne.

„Rekreačné poukazy v minulosti zaviedlo aj Poľsko a cítili sme to na odlive poľských turistov späť do vlasti. Pre nás je primárny klient, v lete či v zime, zo Slovenska. Rekreačné šeky vnímame ako ľudovejší koncept, aby lyžovanie nebolo len pre pár vyvolených, ale stalo sa retailovou záležitosťou. K tomu by mali šeky pomôcť,“ dodal Rattaj.

Národná rada SR na októbrovej schôdzi rozhodla, že od januára budúceho roku sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS.

Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.

Príspevok na rekreáciu budú mať povinné len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre ostatných zamestnávateľov so 49 a menej zamestnancami bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.

Príspevok bude oslobodený od daní. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej karty a jeho použitie bude viazané výlučne na osoby, ktorým bude vydaný. Bude mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch. Poslanci argumentujú tým, že v štátoch, kde je podobný systém zavedený už roky, napríklad vo Francúzsku, Maďarsku či Taliansku, zaznamenávajú vyššiu účasť tamojších turistov na domácich dovolenkách.