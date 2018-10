Pašované palivá môžu poškodiť motor. Pozrite si videoreportáž

Pri kúpe benzínu či nafty, kde nie je možné overiť ich pôvod, vodičom hrozí, že natankujú nekvalitné palivo. To môže obsahovať vodu alebo látky, ktoré rýchlejšie podliehajú oxidácii. Taktiež sa v takomto pašovanom palive môžu nachádzať mechanické nečistoty.

Skupina nelegálnych pašerákov bola rozložená Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS). Škoda, ktorú stihli pašeráci spôsobiť, siaha až do výšky 700¤000 eur, pričom spôsobená škoda na spotrebnej dani podľa predbežnej analýzy dosahuje približne 500¤000 eur a predpokladaná škoda na DPH sa pohybuje okolo 200¤000 eur. Na akcii zasahovalo 46 colníkov, ktorí zadržali 6 osôb slovenskej štátnej príslušnosti, pričom 4 osoby sú stíhané väzobne. Vykonané boli 3 domové prehliadky a 4 prehliadky iných priestorov a pozemkov. KÚFS počas zásahu zaistil 26¤000 litrov minerálneho oleja a dve nákladné vozidlá.

„Vyšetrovateľ Finančnej správy vzniesol voči osobám obvinenie za zločin skrátenia dane a poistného v zmysle Trestného zákona a spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. Sudca sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa a štyri osoby zo zadržaných sú stíhané väzobne. Hrozí im trest odňatia slobody na 7 – 12 rokov,“ povedala za KÚFS hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Pašovaný tovar oberá o biznis poctivých podnikateľov a v konečnom dôsledku aj samotných daňovníkov a štát o príjem z daní. „Vozidlo môže mať vyššiu dymovosť a otázne sú aj jeho jazdné vlastnosti. Pokiaľ má palivo nižšie oktánové číslo, vozidlo neťahá,“ povedal Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft. Následne dodal, že je dôležité aj to, či palivo spĺňa všetky podmienky z environmentálneho hľadiska, čiže bio zložky.

„Palivá, ktoré predávajú overení predajcovia, musia spĺňať všetky normou požadované parametre, a tým má zákazník istotu,“ dodal. „My sme len radi, že štát pokračuje v snahe odhaľovať nepoctivých hráčov, chráni zákazníkov, férovú súťaž na trhu, poctivých podnikateľov, ale aj všetkých daňovníkov, keďže z príjmu z predaja palív výraznú časť tvoria práve dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a štát ich následne prerozdeľuje v rôznej podobe opäť medzi občanov, “ dodal Molnár.

K pašovanému benzínu sa podľa ankety Pravdy stavajú skepticky aj samotní šoféri. Na otázku, či chodia tankovať na certifikované pumpy všetci opýtaní, povedali, že áno. Tankovanie takéhoto nelegálneho benzínu či nafty sa zdá väčšine motoristov ako risk, a to napriek tomu, že ceny pohonných látok išli za posledné obdobie hore. „Tankujem iba na pumpách, kde to poznám. Nelegálnym tankovaním možno ušetríte pár eur, ale tie určite nestoja za všetky tie problémy, ktoré môže takýto benzín spôsobiť v aute,“ povedal Michal, jeden z opýtaných.

Ďalšia vodička, Patrícia, taktiež potvrdila, že tankovať chodí výlučne na certifikované čerpacie stanice. Zároveň dodala, že je to veľká zásluha policajnej zložky Slovenskej republiky, že odhalila organizovanú skupinu pašerákov. „Ja by som určite niečo také netankovala, pretože neviem, čo to obsahuje a nechcem podporovať takéto skupiny ľudí. A hlavne by som si nechcela spôsobiť problémy so svojím autom,“ dodala.