Kysucká diaľnica čaká na eurofondy

K dokončeniu diaľnice D3 chýbajú dva úseky, D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. "Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia 2021 – 2027, resp. zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB),“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Príprava a dostavba diaľnic D1 a D3 patria k prioritám vlády. Podľa Michalovej diaľničiari akcelerujú prípravu na týchto úsekoch v maximálnej možnej miere. Ako prvá sa spustí súťaž na zhotoviteľa pre diaľničný privádzač. Tender diaľničiari podľa plánov vyhlásia v druhej polovici budúceho roka.

Rezort dopravy aktuálne nevie spresniť, ktoré ďalšie úseky diaľnic a rýchlostných ciest postaví z nového programového obdobia. "Ešte je veľmi predčasné hovoriť o konkrétnych projektoch programového obdobia 2021 – 2027, keďže ešte nie je ani určená suma eurofondov alokovaná na dopravu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR postupuje spoločne s partnermi krajín V4 v rokovaniach s Európskou komisiou za účelom maximalizovať balík na dopravu,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Privádzač v rámci úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto bol pôvodne súčasťou daného úseku. "NDS vyhlásila v marci tohto roka súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. NDS oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3,“ informuje Michalová. Napriek tomu diaľnica nie je pripravená a diaľničiari začali len s tendrom na projektové práce. V septembri bola vyhlásená súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. "V októbri vyhlásime aj súťaž na projektové práce na úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto,“ tvrdí Michalová. Podľa diaľničiarov nebolo možné vyhlásiť súťaž skôr, pretože nebol ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

"Vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v rokoch 2019 až 2021, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 Privádzač Brodno – Kysucké Nové Mesto, a to v prvom polroku 2019,“ dodáva Michalová. Samotný privádzač je situovaný približne v polovici plánovaného úseku a povedie do priemyselného par­ku.

Chýba ešte viac ako 20 kilometrov

K dokončeniu kysuckej diaľnice D3 chýbajú dva úseky s celkovou dĺžkou 21,99 kilometra. Po ich dostavbe bude tranzitná doprava môcť v smere sever-juh obísť Kysucké Nové Mesto. V súčasnosti celý objem dopravy prechádza po ceste prvej triedy I/11. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 po danej ceste prvej triedy, ktorá prechádza cez Kysucké Nové Mesto a obec Radoľa, denne prejde viac ako 19-tisíc automobilov.

Dlhším z chýbajúci úsekov je D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s dĺžkou 11,2 kilometra. Diaľnica bude pokračovať od križovatky Žilina, Brodno smerom na sever. Úsek sa bude križovať so železničnou traťou Žilina – Čadca a riekou Kysuca. Pôvodne mala trasa viesť cez hĺbený tunel Kysuca s dĺžkou necelých 600 metrov. Tunel z projektu vypadol a je nahradený estakádou. Úsek bude končiť južne od obce Kysucký Lieskovec.

Úsek D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica je s dĺžkou 10,79 kilometra kratším z dvojice chýbajúcich úsekov. Diaľnica povedie súbežne s cestou prvej triedy I/11 cez katastre Kysuckého Lieskovca, Dunajova a Krásna nad Kysucou. Súčasťou úseku sú obojstranné odpočívadlá. Úsek sa napojí na už existujúcu štvorkilometrovú diaľnicu D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, ktorá je však v súčasnosti len v polovičnom profile.

V novembri 2016 štát podpísal zmluvu na výstavbu úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v plnom profile, ktorý dokončí obchvat Čadce. Výstavba sa začala v januári 2017. Úsek s dĺžkou 5 673 metrov má byť hotový v decembri 2020. Výstavbu zabezpečujú stavebné spoločnosti Strabag, Porr a Hochtief, ktoré v tendri ponúkli cenu vo výške 239 miliónov eur. Súčasťou úseku bude 24 mostov a dve mimoúrovňové križovatky.

Výstavbu môže spomaliť spor o vyvlastnenie nehnuteľností, ktoré majú zbúrať. Jedna z bývalých majiteliek domov nesúhlasí s cenou, ktorú za svoju nehnuteľnosť dostala. Prípad sa dostal na súd.

Aj rýchlostné cesty

Štát plánuje na konci tohto roka a začiatkom roka 2019 ukončiť štyri prebiehajúce súťaže na rýchlostných cestách R4, R3 a R2. V najbližších mesiacoch sa tak výstavba môže spustiť na 31,35 kilometra rýchlostných ciest.

V ďalších plánoch rezortu dopravy figuruje vypísanie tendrov na zhotoviteľov 45,1 kilometra rýchlostných ciest. Na konci aktuálneho roka chcú diaľničiari vyhlásiť tender na úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, ktorý bude ako posledný financovaný z Operačného programu Integrovaná doprava 2014 – 2020. Na prelome rokov má dôjsť k začiatku hľadania zhotoviteľa pre úsek R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška, ktorý vznikne len v polovičnom profile.

Rovnako na prelome rokov 2018 a 2019 štát spustí tender na rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a križovatkou Triblavina, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Diaľnica D1 má mať v úseku Bratislava – križovatka Blatné neďaleko Senca osem jazdných pruhov spolu s plnohodnotnými odstavnými pruhmi.