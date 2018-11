Odkaz Nemecku: Vypínať atómky je teda pekný experiment. Pozrite si video

Zelená elektrina odľahčuje dopoludňajšiu špičku, vysvetľuje expert na energetiku spoločnosti VÚJE Peter Líška. Má však aj nedostatky – napríklad nestabilitu siete. V Európe je jedným z najväčších podporovateľov Nemecko. To sa chce vzdať jadra do štyroch rokov. Pre istotu si však stále drží uhoľné zdroje, dodáva Líška.

Generálny riaditeľ spoločnosti VÚJE Matej Korec zelenej elektrine miesto v energetickom mixe priznáva. Nesmie však cez dotácie deformovať trh. "Obnoviteľné zdroje patria do energetického mixu, ale v primeranom rozsahu alebo možno na regionálnej úrovni,“ hovorí Korec. Dôležité je odhadnúť aj ich pomer, dodáva.

Problém s obnoviteľnými zdrojmi spočíva v ich nevyspytateľnosti – slnko nesvieti každý deň rovnako a tou istou silou nefúka ani vietor. Nestálosť zelených zdrojov tak musia v sieti vykrývať tie tradičné.

V Európe majú pritom zelené zdroje podporu. Brusel chce, aby do roku 2030 tvorili obnoviteľné zdroje energie (OZE) až vyše tretinu na konečnej spotrebe energií. Pričom tento cieľ by bolo možné ešte sprísniť. Podľa údajov Eurostatu za rok 2016 má Slovensko 12-percentný podiel zelenej energie na koncovej spotrebe energie. Ide o pokles oproti roku 2015, keď bol podiel 12,9 percenta.

V únii bol podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe v roku 2016 až 17 percent. Zelená elektrina je kritizovaná aj pre takzvanú tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), v ktorej sa všetci odberatelia skladajú sumou okolo 17,60 eura na podporu každej vyrobenej megawatthodiny zelenej elektriny.

Tarifa pritom posledné roky nepretržite rástla. Pred šiestimi rokmi sa pohybovala na úrovni niečo vyše 12 eur za megawatthodinu. Výrazne narástla v roku 2014, keď poskočila na vyše 14 eur za megawatthodinu. Za nárastom tarify je práve pribúdanie zelených zdrojov na výrobu elektriny.

Zamiešať karty v energetickom mixe Slovenska však môže aj dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Vyvážať by sme totiž mohli takmer desatinu domácej elektriny. Na Slovensku aktuálne vyrábame približne 60 percent zo spotreby elektrickej energie v jadrových elektrárňach. "Aktuálne z celkovej bilancie dovážame asi 7 percent spotreby. Ak spustíme Mochovce tretí a štvrtý blok, elektrinu začneme vyvážať, taktiež v objeme asi 7 percent,“ povedal pre agentúru TASR štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

Tretí blok Mochoviec je podľa posledných správ dostavaný na 98 percent. V lete prebehla studená hydroskúška, ktorá sa momentálne vyhodnocuje. Koncom roka by mala nasledovať horúca hydroskúška. Začiatkom budúceho roka by sa malo začať so zavážaním paliva. V druhom štvrťroku 2019 by sa mala v treťom bloku rozbehnúť prevádzka. Rok na to by sa mal pripojiť už aj štvrtý blok. Ten bol ku koncu marca dokončený na 85,1 percenta.

Dostavba Mochoviec mešká niekoľko rokov. Prečo je tomu tak? Pozrite si nasledujúce video