V Česku už stojí nafta ako benzín

Priemerná cena Naturalu 95 od minulého týždňa klesla v Česku o tri haliere na 33,75 Kč/l. Rovnako stojí v priemere aj liter nafty, ktorá zdražela o päť halierov. Je to prvýkrát od marca 2015, keď benzín v Česku nie je drahší ako nafta. Zároveň je to najvyššia cena nafty od decembra 2014. Vyplýva to z údajov spoločnosti CCS, ktorá ceny sleduje.