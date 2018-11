Británia má predbežnú dohodu s EÚ o firmách vo finančníctve

Britská premiérka Theresa Mayová sa s Európskou úniou predbežne dohodla na prístupe britských firiem poskytujúcich finančné služby na európsky trh v období po brexitu. Informoval o tom vo štvrtok server britského denníka The Times, ktorý sa odvoláva na nemenované zdroje v britskom kabinete.

Britské úrady zodpovedné za brexit sa k tejto veci zatiaľ nevyjadrili. Libra však v reakcii spevnila až o 1,2 percenta a dostala sa na 1,2920 USD.

Na základe tejto dohody by si britské firmy zachovali prístup na trhy v EÚ za podmienky, že regulácie platné vo finančnom sektore v Británii zostanú do veľkej miery v súlade s pravidlami platnými v EÚ.

Londýn je centrom svetového finančníctva a je už stáročia považovaný za kľúčovú tepnu pre tok peňazí po svete. New York je ako finančné centrum orientovaný viac na americké trhy. Mnoho bankárov a politikov po predminulom rozhodnutí Britov z Európskej únie odísť predpovedalo, že brexit bude znamenať pre pozíciu Londýna v globálnom finančnom systéme ťažkú ​​ranu. Niektoré z nadnárodných bánk pôsobiacich v Británii už časť svojich zamestnancov presťahovali inam.

Británia má z EÚ vystúpiť na konci marca budúceho roku, teda o necelých päť mesiacov. Podľa britského ministra pre brexit Dominica Raaba je dohoda o podmienkach odchodu Británie z EÚ na dohľad a mohla by byť dokončená do 21. novembra. Raab to podľa agentúry Reuters uviedol v liste jednému britskému zákonodarcovi. Zostáva však doriešiť problém colného režimu na hranici medzi Írskom a britským Severným Írskom.