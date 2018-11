Polovica kukurice je pod strechou

Sezóna zberu sa podľa nej v tomto roku začala relatívne skoro. Kombajny sa „rozbehli“ do polí už aj koncom augusta, vzhľadom na vývoj počasia. Výrazne suché a teplé počasie počas leta totiž urýchlilo dozrievanie porastov, a to najmä kukuríc a slnečníc.

„Napríklad v Galante začali zbierať kukuricu už koncom augusta a jej zber podľa odrôd pokračoval tiež v mimoriadne suchom stave. Pri kukurici sa tak ušetrili obvyklé vysoké náklady na jej sušenie,“ spresnila.

V Bratislavskom kraji majú podľa nej už pozbieranú celú kukuricu na osivo s úrodou 7,70 tony na hektár (t/ha), v Prešovskom kraji s úrodou 7,10 t/ha. V Nitrianskom kraji počas 42. kalendárneho týždňa zberové práce výrazne pokročili, kukurica na zrno bola pozberaná už na 90 % výmery s priemernou úrodou 9,64 t/ha.

Doplnila, že podľa údajov Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice (zväz je členom SPPK) úroda sa ukazuje ako dobrá až mierne nadpriemerná. Problémy z mykotoxínmi, ktoré pestovateľov trápia v daždivých obdobiach, momentálne nezaznamenávajú. Odhady Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice za august naznačovali úrody okolo 7 t/ha. Momentálne sa pohybujú vyššie, asi okolo 7,5 t/ha.

„Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice predpokladá, že do roku 2020 ostane kukurica spolu so pšenicou a jačmeňom našou najdôležitejšou pestovanou poľnohospodárskou plodinou. Sebestačnosť pri kukurici sa bude pohybovať okolo 130 %. Pestovateľská výmera kukurice by sa mala pohybovať okolo 187.000 ha,“ dodala.