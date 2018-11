Bratislava sa predražuje

Kúpiť si bývanie v Bratislave či na vidieku je veľký rozdiel. A nie je to len o bývaní. Bratislavčania si priplácajú takmer za všetko. Obyčajné prezutie pneumatík, zubár, veterinár či nový účes? Obyvatelia hlavného mesta za to musia siahnuť do peňaženky podstatne hlbšie ako napríklad ľudia v Liptove. Za tú istú službu sa v hlavnom meste často platí až trikrát toľko.