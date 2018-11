Novostavba v Záhorskej Bystrici: Fraška namiesto rozprávkového domu

„Developer tvrdil, že si potrpia na kvalitu, vraj je to ich priorita a záleží im na spokojnosti zákazníka. V skutočnosti však za naše peniaze najal na dodanie stavby firmu, ktorej prácu nemožno označiť ako poctivú, a stavebným dozorom poveril firmu, ktorá k svojim povinnostiam zaujala rovnako diletantský prístup,“ vraví Thiry.

Začalo sa to užším oknom

Prvé signály o nedôslednosti zhotoviteľa a dozoru sa podľa Thiryho objavili už pri výstavbe. Počas dovolenky im suseda poslala fotografiu, že už stavajú poschodie, tešili sa teda, že práce pokračujú. „Ale všimol som si, že otvor jedného okna je už na pohľad užší, ako mal byť podľa pôdorysu. Musel som ich na diaľku upozorňovať na takéto elementárne nepresnosti. Ako je možné, že si takú vec nevšimne stavbyvedúci ani dozor, ktorý má práve na to dohliadať?“ pýta sa sklamaný majiteľ bytu.

Dom nemal izolované základy, problémy boli s fasádou, bleskozvodom. Kupec musel dávať početné reklamácie. Autor: Karol Thiry

Po odovzdaní stavby začali aj susedia objavovať menšie či väčšie nedostatky. Na tie závažnejšie sa konateľ prišiel osobne pozrieť a prisľúbil riešenia či kompenzáciu. Opravy však robil rovnaký zhotoviteľ a dohliadala na ne rovnaká firma, podľa Thiryho preto ani vybavenie reklamácií neprebiehalo bez problémov. „Stávalo sa, že dozor opravu ani neprišiel skontrolovať a tomu zodpovedal aj výsledok, museli to opravovať znovu,“ vraví.

Dúfali, že najhoršie je už za nimi, no ďalšie sklamanie prišlo necelý rok po odovzdaní bytov, keď už zabývaní majitelia upravovali svoje záhradky. „Vtedy záhradník pri úprave terénu u suseda zistil, že dom nemá izolované základy. Nebola tam tepelná izolácia ani hydroizolácia. Zásadná vec, ktorú by si poctivý stavbyvedúci nedovolil a kvalifikovaný stavebný dozor nedopustil. Asi sa spoliehali, že keď to nie je vidieť, nezistíme to,“ rozhorčuje sa pán Thiry.

Konateľ prisľúbil, že sa bude problémom zaoberať, ale opravou opäť poveril firmy, ktoré problém spôsobili. „So susedmi sme teda spojili sily a obrátili sa na odborníka, s ktorým sme konzultovali povrchné návrhy zhotoviteľa a dozoru, ktoré nám ponúkal developer. Vďaka našej susedskej súdržnosti sme sa napokon dopracovali k návrhu efektívnej opravy,“ vykresľuje situáciu.

Reklamácie nemajú konca

Ani oprava však neprebehla hladko. Jednou z požiadaviek majiteľov bytov bolo, aby s hydroizolačným materiálom pracoval certifikovaný remeselník. Developer sa písomne zaviazal, že v deň realizácie im certifikát predložia. „Ten certifikát sme nevideli dodnes,“ vraví Thiry. Svoju prácu podľa neho zanedbal aj stavebný dozor. „Hrozilo, že robotníci použijú iné materiály, než bolo dohodnuté. Iba zásahom z našej strany sa predišlo ďalším problémom. Vôbec si nevšimol, že uzemňovač bleskozvodu bol vedený cez polystyrén,“ krúti hlavou Thiry, ktorý svoje podozrenie z nedbalosti konzultoval s nezávislým revíznym technikom. Podľa neho takéto riešenie nevyhovovalo bezpečnej prevádzke. „Developer ignoroval požiadavku, aby v súvislosti s opravou zabezpečil revíziu bleskozvodu,“ vraví Thiry. Pravda kontaktovala konateľa Ondreja Vrbu, ten sa však k celej záležitosti nevyjadril. Vzťahy konateľa a jeho zákazníka dnes nie sú najlepšie, keďže sa mu nepáči, že naňho poslal kontrolu.

Podľa písomnej dohody medzi developerom a majiteľmi mala oprava chýbajúcej izolácie základov domu trvať 12 dní, napokon sa však podľa sťažovateľa natiahla na 5 týždňov. Nepáči sa mu tiež, že stavebný odpad zo stavby zhotoviteľ umiestnil na susednú voľnú parcelu a ani po opakovaných urgenciách jeho odvoz nezabezpečil, iba ho po pozemku, ktorý mu vraj nepatrí, nechal rozhrnúť.

Objavil sa ďalší problém, tentoraz s fasádnou omietkou. Tá zas nespĺňa v zmluve stanovené vlastnosti, staviteľ totiž použil inú, lacnejšiu. „Aj na to sme ich museli upozorniť my. Našu reklamáciu sa rozhodli vyriešiť tým, že nám vrátili rozdiel v cene medzi materiálom, ktorý mali použiť, a tým, ktorý použili. Ale to nie je riešenie problému, ktorý spôsobili. Na prvom Trojlístku, ktorý Tristan group postavila asi o rok skôr, sme videli, čo znamená nevhodné použitie omietky. Keby sme si chceli dať dom nanovo omietnuť, peniaze, ktoré by nám developer poskytol, by pokryli len zlomok našich nákladov,“ opisuje problém Thiry.

Thiry opisuje aj ďalší problém. „Z dôvodu zle osadených betónových striešok nám pre zatekanie začala opadávať omietka na múre pri oplotení. Konateľ súhlasil, aby som si na opravu najal firmu sám, s tým, že náklady mi uhradí. Vo firme, s ktorou mám dobré skúsenosti, som si dal teda naceniť dôkladnú opravu, materiál i odvoz odpadu. Developer mi však odpísal, že s touto cenou nesúhlasí, takže jeho slovo opäť neplatilo. Už pol roka je otvorená reklamácia, ktorá mala byť dávno vybavená,“ vykresľuje svoju skúsenosť. To bol dôvod, pre ktorý podal voči spoločnosti Tristan group podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

Prelomí prípad ľady?

SOI redakcii potvrdila, že sa zaoberá podaním Karola Thiryho, na základe ktorého by mala vykonať kontrolu týkajúcu sa spoločnosti Tristan group. „Predmetom podania bola žiadosť o prešetrenie postupu reklamačného konania, t. j. reklamácie uplatnenej na vady v byte č. 1 – A, 0. mezanín a na spoločných častiach,“ uvádza sa v informácii SOI. „Nakoľko sa v čase kontroly na adrese sídla spoločnosti nachádzal bytový dom, bola jej písomne zaslaná výzva na zaslanie dokladov ku kontrole na tunajší správny orgán dozoru, potrebných na objektívne prešetrenie podania,“ informoval Pravdu Lubomír Opálka, riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj.

Podľa Thiryho potrebné dokumenty už SOI predložil a čaká na výsledok. Svoju sťažnosť na neodbornosť firmy Beeli, ktorá vykonávala stavebný dozor, adresoval tiež Slovenskej stavebnej inšpekcii. Tá ho odporučila na Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI). „SKSI som ešte v roku 2017 písal trikrát, raz aj priamo riaditeľovi úradu a predsedovi, ale nikto sa mi neozval,“ vraví Thiry. Napokon sa ozvali v týchto dňoch. „Dostal som e-mail z SKSI, v ktorom reagujú na môj e-mail z roku 2017. Pozývajú ma na diskusiu ohľadom mojej skúsenosti s dozorom firmy Beeli,“ vraví Thiry. Predpokladá, že záujem SKSI súvisí s tým, že sa Pravda začala o problém zaujímať. Firma Beeli na otázky Pravdy do uzávierky nereagovala.

„Aj preto som chcel tento prípad medializovať. Mám pocit, že problém so stavebníctvom spočíva aj v tom, že kompetentné orgány nemajú záujem sa tým zaoberať. Dúfam, že naša skúsenosť bude pre čitateľov varovaním a budú obozretnejší. Zároveň naivne dúfam, že tí stavební podnikatelia, ktorí to doteraz nepochopili, si uvedomia, že robiť poctivo sa oplatí viac, než robiť povrchne,“ uzatvára sklamaný majiteľ bytu.