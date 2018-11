Českí zamestnanci reťazcov sa búria, nechcú opäť pracovať cez sviatky

Pripravili ich odborári, záujem o ne malo okolo 80 000 ľudí, nielen členov odborov, povedala v piatok na tlačovej konferencii prezidentka Únie zamestnancov obchodu, logistiky a služieb Renáta Burianová. O zákone sa v najbližších dňoch bude rokovať v Snemovni. V ČR nesmú byť väčšie obchody otvorené počas siedmich štátnych sviatkov.

Reťazec Marks & Spencer za nosenie pások podľa Burianovej zamestnancom hrozil prepúšťaním, čo označila za škandalózne. „Zamestnanci vo firme Marks & Spencer si dovolili označiť sa týmito páskami a zamestnávateľ sa im vyhrážal, že môžu byť kvôli tomuto názoru prepustení. Považujem to za absolútne nehorázne, aby sa zamestnávateľ vyhrážal prepustením za to, že sa označia úplne nevinným náramkom,“ uviedla Burianová.

Hovorkyňa reťazca Helena Vyhnánková to odmietla. "Tie náramky neboli na rukách, boli súčasťou uniforiem. My sme (odborárom) odpovedali, že máme naše uniformy v podstate z Londýna, zamestnanci majú schválený dress code (súbor pravidiel obliekania), a ten v podstate nemožno meniť. Nehľadiac, na to, že takéto vyjadrenie môže byť vyjadrením celej spoločnosti, a nielen zamestnancov. Požiadali sme ich, veľmi slušne, aby to prehodnotili a od nich prišiel výhražný mail, že ak to tak neurobíme, tak to dajú do médií, "povedala Vyhnánková. Podľa nej reťazec vychádza svojim zamestnancom v ústrety.

Náramky chcú pracovníci nosiť aspoň do 7. novembra, keď by sa návrh na zmenu zákona, kde jeden z pozmeňovacích návrhov počíta aj s jeho zrušením, mal dostať na rokovanie hospodárskeho výboru snemovne.

Odbory tvrdia, že zákon o predajnej dobe v obchodoch sa osvedčil. Obavy z prepúšťania sa podľa nich nenaplnili, obchod má skôr nedostatok zamestnancov. Tiež maloobchodné tržby medziročne neklesli, uviedli odbory, ľudia sa podľa nich včas predzásobia.

Veľké obchody musí mať v Česku podľa platného zákona zatvorené na Nový rok, Veľkonočný pondelok, 8. mája, 28. septembra, 28. októbra, 25. a 26. decembra. Na Štedrý deň smú mať otvorené do 12:00. Na dodržiavanie zákazu dohliada Slovenská obchodná inšpekcia. Zákaz sa nevzťahuje na obchody s predajnou plochou do 200 metrov štvorcových, lekárne, čerpacie stanice, obchody na letiskách alebo staniciach alebo na predajne v nemocniciach. Zákaz sa však týka aj bazárov, záložní a výkupov odpadu.

Burianová pripustila, že verejnosť môže byť zmätená z toho, na ktorý sviatok je otvorené a na ktorý nie. Ide však podľa nej o kompromis, voľno je na časť kresťanských sviatkov a na časť, ktorá je prijateľná pre verejnosť. Preto napríklad nie je v zozname Prvý máj, Sviatok práce. Odborári by si dokázali predstaviť, že by boli obchody povinne zatvorené počas 13 českých sviatkov, tento návrh by mali predložiť do Snemovne zástupcovia ľudovcov.